Благодатный огонь прибыл в Грузию из Иерусалима
Рейс в грузинской столице встретили священнослужители и верующие, которые доставят огонь во все храмы страны 11.04.2026
2026-04-11T21:24+0400
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Благодатный огонь доставили в Грузию из Израиля – его привезли рейсом авиакомпании Georgian Airways в Тбилисский международный аэропорт и уже доставили на службу в храм Сиони, где проходит главная пасхальная литургия.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих.
В этом году грузинские священнослужители традиционно присутствовали на церемонии схождения Благодатного огня в Иерусалиме, в храме Гроба Господня и лично сопроводили его в Грузию.
Рейс в грузинской столице встретили священнослужители и верующие, которые доставят огонь во все храмы страны.
Полиция Израиля в свете прекращения огня с Ираном приняла решение отменить ограничения на посещение святых мест в Иерусалиме, разрешив провести церемонию в полном объеме. Святыни трех монотеистических религий в Иерусалиме оставались закрытыми для верующих более месяца на фоне ракетных обстрелов, так как Старый город Иерусалима не оборудован общественными убежищами.