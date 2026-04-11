Благодатный огонь прибыл в Грузию из Иерусалима

Рейс в грузинской столице встретили священнослужители и верующие, которые доставят огонь во все храмы страны 11.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-11T21:24+0400

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Благодатный огонь доставили в Грузию из Израиля – его привезли рейсом авиакомпании Georgian Airways в Тбилисский международный аэропорт и уже доставили на службу в храм Сиони, где проходит главная пасхальная литургия. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих. В этом году грузинские священнослужители традиционно присутствовали на церемонии схождения Благодатного огня в Иерусалиме, в храме Гроба Господня и лично сопроводили его в Грузию. Рейс в грузинской столице встретили священнослужители и верующие, которые доставят огонь во все храмы страны.Полиция Израиля в свете прекращения огня с Ираном приняла решение отменить ограничения на посещение святых мест в Иерусалиме, разрешив провести церемонию в полном объеме. Святыни трех монотеистических религий в Иерусалиме оставались закрытыми для верующих более месяца на фоне ракетных обстрелов, так как Старый город Иерусалима не оборудован общественными убежищами.

