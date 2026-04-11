https://sputnik-georgia.ru/20260411/blagodatnyy-ogon-soshel-v-khrame-groba-gospodnya-v-ierusalime-298057046.html

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Sputnik Грузия

По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. Привезут его и в Грузию

2026-04-11T15:14+0400

иерусалим

израиль

иран

в мире

новости

пасха 2026

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/0f/276760556_0:120:2200:1358_1920x0_80_0_0_4c877a7abe44a3a63ffaf360ba8c14a6.jpg

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Прямую трансляцию происходящего вел Первый канал ОВГ Грузии.Храм Гроба Господня в Иерусалиме, в котором ежегодно накануне празднуемой православными Пасхи сходит Благодатный огонь, возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.Схождение Благодатного огня, который символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, происходит в Кувуклии, часовне внутри храма Гроба Господня, только в Великую Субботу накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха.Полиция Израиля в свете прекращения огня с Ираном приняла решение отменить ограничения на посещение святых мест в Иерусалиме, разрешив провести церемонию в полном объеме. Святыни трех монотеистических религий в Иерусалиме оставались закрытыми для верующих более месяца на фоне ракетных обстрелов, так как Старый город Иерусалима не оборудован общественными убежищами.По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. Привезут его и в Грузию. Огонь первоначально доставят в тбилисский Сионский собор, где пасхальную литургию проведет местоблюститель патриаршего престола, митрополит Шио.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

