Борьба с коррупцией в Грузии: к ответственности привлечены 55 чиновников

Борьба с коррупцией в Грузии: к ответственности привлечены 55 чиновников

Самыми распространенными преступлениями, помимо злоупотребления служебными полномочиями, стали служебная халатность и взяточничество

2026-04-11T10:51+0400

2026-04-11T10:51+0400

2026-04-11T10:51+0400

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Следственные органы Грузии за первые два месяца 2026 года привлекли к ответственности 55 чиновников, из которых 13 обвиняются в злоупотреблении служебным положением.Борьба с преступлениями чиновников стала приоритетной для следственных органов после серии арестов высокопоставленных должностных лиц в конце 2025 года.Согласно материалам на сайте Национальной службы статистики, самыми распространенными преступлениями чиновников в начале 2026 года, помимо злоупотребления служебными полномочиями, стали служебная халатность (24 задержанных) и взяточничество (6 задержанных).Еще четыре чиновника задержаны за превышение служебных полномочий. Остальные –по обвинению в служебном подлоге.Как заявляют представители власти Грузии, борьба с коррупцией и преступлениями чиновников является одним из приоритетных направлений государственной политики.В Грузии осенью 2025 года разгорелся громкий коррупционный скандал, главным фигурантом которого стал бывший министр обороны Джуаншер Бурчуладзе. Также по делам о коррупции и подлоге были задержаны премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, глава СГБ Вахтанг Лилуашвили и другие высокопоставленные чиновники.Большинство фигурантов коррупционных дел признали свою вину.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, тбилиси, джуаншер бурчуладзе, сгб, ираклий гарибашвили, коррупция, грузия против коррупции