https://sputnik-georgia.ru/20260411/borba-s-korruptsiey-v-gruzii-k-otvetstvennosti-privlecheny-55-chinovnikov-298046403.html
Борьба с коррупцией в Грузии: к ответственности привлечены 55 чиновников
Борьба с коррупцией в Грузии: к ответственности привлечены 55 чиновников
Самыми распространенными преступлениями, помимо злоупотребления служебными полномочиями, стали служебная халатность и взяточничество 11.04.2026
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Следственные органы Грузии за первые два месяца 2026 года привлекли к ответственности 55 чиновников, из которых 13 обвиняются в злоупотреблении служебным положением.Борьба с преступлениями чиновников стала приоритетной для следственных органов после серии арестов высокопоставленных должностных лиц в конце 2025 года.Согласно материалам на сайте Национальной службы статистики, самыми распространенными преступлениями чиновников в начале 2026 года, помимо злоупотребления служебными полномочиями, стали служебная халатность (24 задержанных) и взяточничество (6 задержанных).Еще четыре чиновника задержаны за превышение служебных полномочий. Остальные –по обвинению в служебном подлоге.Как заявляют представители власти Грузии, борьба с коррупцией и преступлениями чиновников является одним из приоритетных направлений государственной политики.В Грузии осенью 2025 года разгорелся громкий коррупционный скандал, главным фигурантом которого стал бывший министр обороны Джуаншер Бурчуладзе. Также по делам о коррупции и подлоге были задержаны премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, глава СГБ Вахтанг Лилуашвили и другие высокопоставленные чиновники.Большинство фигурантов коррупционных дел признали свою вину.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Самыми распространенными преступлениями, помимо злоупотребления служебными полномочиями, стали служебная халатность и взяточничество
