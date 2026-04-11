https://sputnik-georgia.ru/20260411/endro--isklyuchitelno-v-gruzii-etim-rasteniem-krasyat-yaytsa-na-paskhu-2026-298062160.html

Эндро – исключительно в Грузии! Этим растением красят яйца на Пасху 2026

Sputnik Грузия

О корне эндро, которым в Грузии красят яйца на Пасху, рассказала Sputnik Грузия доктор биологических наук Нино Гоцадзе 11.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-11T19:29+0400

пасха 2026

грузия

новости

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23561/63/235616387_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_ba7b4f58fa52ea92530a642101584fcc.jpg

Завтра наступит всеми нами любимый, величайший православный праздник Пасха. Верующие красят яйца в красный свет, который символизирует кровь, пролитую Христом за грехи человечества.Традиция окрашивания яиц в красный цвет передана во многих легендах. Самая распространенная из них связана с последовательницей Иисуса Христа, равноапостольной Марией Магдалиной, которая преподнесла римскому императору Тиберию в дар яйцо со словами "Христос Воскрес!"Император не поверил словам Марии Магдалины: "Как может кто-то воскреснуть из мертвых? Это так же невозможно, как если бы это яйцо вдруг стало красным".Произошло чудо, и белое яйцо стало красным. С тех пор красное яйцо считается символом воскресения Христа.Для окрашивания яиц используется множество природных красителей. Среди них наиболее распространено растение марена (по-грузински – эндро), которое придает белому яйцу красно-бурый цвет.Марена (Rubia spp.) – многолетнее травянистое растение семейства мареновых. Снаружи красно-бурое, внутри золотисто-красноватое, горизонтальное, с одеревенелым корневищем длиной 1,5-2 м, ветвистыми ползучими стеблями.Родиной эндро являются страны Средиземноморья. В род растений семейства мареновых входят до 130 видов, они распространены в странах Средиземноморья, Малой и Средней Азии, Восточной Европы, России и бывшей Югославии, а также в умеренных и тропических поясах Америки и Африки. В диком виде марена распространена на Кавказе.В Грузии встречаются три вида: марена грузинская, марена красильная, крапп грузинский.С сайта парламентской библиотеки: марена (эндро) была известна в Грузии с древнейших времен. Ее на верблюдах вывозили из Грузии в страны Востока. На международном рынке грузинская марена составляла успешную конкуренцию другим ее видам. Именно поэтому с 60-х годов XIX века она входила в проект разведения Россией "колониальных" растений, и для этого даже были разработаны особые агротехнические мероприятия. Плантации марены были разбиты в Телави, Сигнахи, Аскури и Кутаиси. Сейчас в диком виде марена распространена в Картли, Кахети и Имерети.Растение содержит большое количество яблочной, винной, лимонной и аскорбиновой кислот, тритерпеноиды, белки, сахар и пектиновые вещества. В листьях и стеблях содержатся углеводы, флавоноиды, кумарины, фенолкарбоновые кислоты и их производные.Из корней эндро получают натуральный краситель крапп, который за стойкость и широкую цветовую палитру с древнейших времен очень ценился в живописи, производстве ковров и текстиля. Краппом окрашивали пушнину, шелк, хлопок, шерсть и целлюлозные ткани.Во многих странах Европы марена массово применялась для производства краски. Выращивание этой культуры значительно сократилось из-за производства в конце XIX века синтетического красителя лазарина.Помимо технического использования, корни марены применяются в народной и современной медицине для лечения различных заболеваний. Препараты, изготовленные из марены, характеризуются потогонным, мочегонным, спазмолитическим, бактерицидным и закрепляющим действием.В народной медицине настой марены применяется при желтухе и воспалении селезенки, нарушениях менструального цикла.При лечении туберкулеза костей марена применяется в качестве вспомогательного средства. Для наружного применения ее используют для осветления пигментных пятен на коже, лечения язв и дерматитов и даже для лечения рака кожи.Различные лекарственные формы растения применяются для лечения болезней пищеварительного тракта и селезенки, желтухи, запора, энуреза, рахита, остеохондроза, подагры и полиартритов.Это то, что касается полезных свойств растения. Можно еще обнаружить интересную связь между русским наименованием растения и славянской мифологией.Марена (Мара, Морена, Мора, Марево) – в славянской мифологии так звалась грозная богиня зимы и смерти, которую также считали символом земли, очищения, вечного сна и вечной жизни. Марена объединяет рождение, плодородие и смерть, обязательные для непрерывности жизни. Благодаря марене жизнь замедляется, природа засыпает, а весной просыпается с новыми силами.Если бы не марена, природа не успевала бы отдыхать, всегда была бы плодородной и вскоре стала бы бесплодной.В свою очередь яйцо является символом возрождения, обильного плодородия и рождения, бессмертия жизни, создания мира, бытия и его таинства. Снаружи оно неодушевленное, а внутри рождается новая жизнь.В нем развивается зародыш "солнечной птицы" – петуха, который оповещает нас о наступлении света, тепла, пробуждении природы и освобождении от холода темной ночи. Другими словами, яйцо является символом перехода небытия в бытие.Бытует мнение, что окрашивание яиц мареной связано с праздником весны, который древние народы отмечали еще в дохристианские времена. Например, в средних числах апреля славяне отмечали наступление весны, иными словами, праздник плодородия земли. Этот праздник считался символом зарождения новой жизни, начала посева и пробуждения природы.В этот день пекли куличи – символ мужской силы и плодородия, и творожную или сырную пасху, которая считалась символом женского плодородия.Подобные традиционные весенние праздники по сей день существуют у многих народов, и они, по мнению эксперта, связаны с Воскресением Христа, праздником жизни. Крашеными яйцами и сладкой выпечкой встречают наступление весны ("Новруз") мусульмане.Во многих православных странах традиционный праздник Масленица, который отмечается в Сырную Седмицу Великого Поста, совпадает с весенним равноденствием. В течение всей недели люди пекут блины, которые являются символом Солнца и наступления весны, разводят костры и жгут куклы Морены. Ритуал олицетворяет пробуждение природы и обновление жизни.Завершение Великого Поста увенчивается величайшим православным праздником – Воскресением Христа.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

