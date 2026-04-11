Грузинская делегация будет наблюдать за выборами в Венгрии

Грузинская делегация будет наблюдать за выборами в Венгрии

Парламентские выборы 2026 года в Венгрии состоятся 12 апреля для избрания нового созыва Государственного собрания 11.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-11T14:15+0400

2026-04-11T14:15+0400

2026-04-11T14:49+0400

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Грузинские депутаты будут наблюдать за парламентскими выборами в Венгрии, которые пройдут 12 апреля, в рамках миссии ПА ОБСЕ. По приглашению венгерской стороны в Будапешт отправилась делегация парламента Грузии, куда входят председатель парламентского комитета по европейской интеграции Леван Махашвили и председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Давид Матикашвили. "В рамках миссии Парламентской ассамблеи ОБСЕ мы готовимся завтра наблюдать за выборами в Венгрии", – заявил грузинским журналистам Махашвили. По его словам, у наблюдательной миссии уже была возможность ознакомиться с текущей ситуацией в Венгрии, а завтра в Будапеште и в регионах миссия ОБСЕ будет наблюдать за самим процессом голосования. Парламентские выборы 2026 года в Венгрии состоятся 12 апреля для избрания нового созыва Государственного собрания. По результатам выборов решится, сможет ли действующий премьер-министр Виктор Орбан, пришедший к власти в 2010 году, остаться в должности на пятый срок. Основная борьба на выборах разразится между партией Орбана "Фидес" и партией "Тиса", лидером которой является Петер Мадьяр. Грузия и Венгрия Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Связи между странами стали стремительно развиваться после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Уже в 2013 году была создана межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству, а в 2022 году – подписана декларация об установлении стратегического партнерства между государствами. В рамках партнерства правительство Венгрии оказывало Грузии политическую поддержку, в том числе в Совете ЕС, как страна-член Евросоюза. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и члены его правительства активно поддерживают позицию правительства Грузии по Украине и России. Премьер Орбан публично посетил Тбилиси после парламентских выборов 26 октября 2024 года, чтобы еще раз указать как другим странам ЕС, так и оппонентам "Грузинской мечты" внутри, что Будапешт полностью признает результаты выборов и "не позволит предпринять Брюсселю какие-либо недружелюбные шаги против правительства Грузии".

украина

будапешт

венгрия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, украина, будапешт, венгрия, виктор орбан, обсе, грузинская мечта - демократическая грузия