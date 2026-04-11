Какой сегодня церковный праздник: 11 апреля 2026

По православному церковному календарю 11 апреля отмечают день памяти cвятых Марка, Кирилла, Иоанна, Евстафия, Ионы и других 11.04.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 11 апреля поминают священномученика Марка, епископа Арефусийского, диакона Кирилла и многих других пострадавших за веру при императоре Юлиане Отступнике (361-363).Преподобный Марк жил в IV веке. Он был епископом сирийского города Арефусия. По приказу императора Константина Великого святитель разрушил языческое капище. Когда к власти пришел Юлиан Отступник, он начал преследовать христиан, возрождая язычество.Святитель сначала скрылся от преследования, но узнал, что в его поисках мучают и истязают других христиан, и добровольно отдал себя в руки палачей. Старца долго пытали. Жители города, видя несокрушимую твердость святителя, потребовали отпустить его на свободу. Позже многие из них под влиянием его проповедей обратились в истинную веру.Диакон Кирилл, уничтоживший много идолов при царствовании Константина Великого в городе Илиополе, был убит при Юлиане Отступнике. В палестинских городах Аскалоне и Газе в это же время язычники замучили многих христиан, в том числе священников, жен и дев, посвятивших себя Богу.Иоанн ПустынникПо церковному календарю 11 апреля поминают преподобного Иоанна Пустынника.Благочестивая вдова Иулиания во время гонений на христиан в IV веке скрылась от преследований с сыном Иоанном и дочерью Фимистией. Время от времени подросток тайно посещал богослужения в ближней обители, подвергая опасности себя и семью.Иоанну один благочестивый человек посоветовал найти более пустынное место для молитв. Получив благословение от отшельника Фармуфия, юноша удалился в пустыню. Он нашел пустой глубокий колодец и, помолившись, бросился вниз.Иоанна во время падения поддержал ангел, и он остался невредим. Более тридцати лет он жил на дне колодца, постясь и молясь. Как-то праведника посетил инок Хрисихий, и отшельник после долгих просьб монаха рассказал ему о своей жизни.Вскоре праведник скончался, и Хрисихий похоронил его. Чудеса у колодца по молитвам людей происходили еще не раз.Епископ ВифинийскийПо церковному календарю 11 апреля поминают святителя Евстафия, епископа Вифинийского, исповедника.Евстафий был поставлен епископом города Вифинии (римская провинция на северо-западе Малой Азии) за свою праведную жизнь и много лет управлял своей паствой, показывая пример совершенства и добродетельной жизни.Святитель Евстафий во время иконоборческой ереси выступил против еретиков, смело защищая почитание святых икон. Иконоборцы донесли императору на епископа, которого подвергли жестоким побоям и заключению. Затем, лишив кафедры, его сослали. Скончался исповедник в IX веке в ссылке, в течение трех лет перенося нищету, оскорбления и голод.Марк и ИонаПо церковному календарю 11 апреля поминают преподобных Марка и Иону, родоначальников Псково-Печерского монастыря.Когда монахи-отшельники стали селиться в естественных природных пещерах при ручье Каменце, точно не известно. В монастырской летописи значилось имя Марка, одного из первых старцев, пришедшего в те края еще в XIV веке.В середине XVI века игумен Корнилий, усомнившись в верности записи, велел ее вычеркнуть. Внезапно игумен тяжело заболел. Ему было откровение, что его болезнь связана с решением убрать имя преподобного Марка из летописи. Он раскаялся и отменил свой приказ, а через некоторое время была найдена гробница преподобного.Вообще, историю Псково-Печерского монастыря принято вести от иеромонаха Ионы, который в 1470 году переселился с семьей в эти края из Юрьева (ныне Тарту). Немецкие рыцари, захватив город, притесняли и преследовали православных жителей. И Иоанн решил на самом рубеже с католической Ливонией основать монастырь – оплот православия. Он принял постриг с именем Иона, выкопал пещерную церковь и кельи для монахов.ИмениныПо церковному календарю 11 апреля именины отмечают Евстафий, Иван, Исаакий, Иона, Кирилл, Леонард, Марк, Маркиан, Патапий, Станислав и Филипп.Материал подготовлен на основе открытых источников.

