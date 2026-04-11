https://sputnik-georgia.ru/20260411/kiev-gotovit-provokatsii-posle-vyborov-v-vengrii--ekspert-298057217.html

Киев готовит провокации после выборов в Венгрии – эксперт

Киев готовит провокации после выборов в Венгрии – эксперт

Sputnik Грузия

Политолог не исключает возможности вооруженных провокаций на демонстрациях после выборов

2026-04-11T16:17+0400

2026-04-11T16:17+0400

2026-04-11T15:44+0400

венгрия

киев

брюссель

новости

политика

в мире

виктор орбан

обострение ситуации вокруг украины

украина

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/18/274213805_0:4:500:285_1920x0_80_0_0_a2d9abcd6b10077162769dd382eedf51.jpg

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Киев собирает агентов-провокаторов для участия в жестких протестах после выборов в Венгрии, если на них победит правящая партия "Фидес", заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле."В Закарпатье распространяется запись, что украинцы ищут говорящих по-венгерски, прошедших военную подготовку, физически подготовленных, стрессоустойчивых мужчин для работы в Венгрии. Полагаю, сюда прибыли агенты-провокаторы, которые после выборов, если партия "Тиса" проиграет, вместе с толпой, сочувствующей "Тисе", выйдут на улицы и начнут поджигать машины, мусорные баки. Обычно в таких жестких демонстрациях начинают один или два человека, затем за ними следует толпа. Я уверен, что украинцы готовят что-то для дестабилизации Венгрии", – сказал Шпётле.По его словам, многие на венгерских выборах будут голосовать за "Тису" не потому, что поддерживают ее политическую программу, а потому, что хотят смены власти."Есть потенциал насилия среди молодежи, которая либо не любит "Фидес", либо не любит эту политическую систему, но можно также представить, что им могли заплатить за то, чтобы они ломали и крушили на протестах", – отметил эксперт. Шпётле также не исключает возможности вооруженных провокаций на демонстрациях после выборов. Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Брюссель и Киев сговорились и намерены сменить власть в Венгрии. Также он заявлял, что Брюссель вмешивается в выборы в Венгрии, финансируя все оппозиционные проевропейские НПО. Власти Венгрии неоднократно повторяли, что в венгерскую предвыборную кампанию активно вмешивается Украина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

венгрия

киев

брюссель

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

венгрия, киев, брюссель, новости, политика, в мире, виктор орбан, обострение ситуации вокруг украины, украина