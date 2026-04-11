Киев готовит провокации после выборов в Венгрии – эксперт
Киев готовит провокации после выборов в Венгрии – эксперт
Sputnik Грузия
Политолог не исключает возможности вооруженных провокаций на демонстрациях после выборов
2026-04-11T16:17+0400
2026-04-11T16:17+0400
2026-04-11T15:44+0400
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Киев собирает агентов-провокаторов для участия в жестких протестах после выборов в Венгрии, если на них победит правящая партия "Фидес", заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле."В Закарпатье распространяется запись, что украинцы ищут говорящих по-венгерски, прошедших военную подготовку, физически подготовленных, стрессоустойчивых мужчин для работы в Венгрии. Полагаю, сюда прибыли агенты-провокаторы, которые после выборов, если партия "Тиса" проиграет, вместе с толпой, сочувствующей "Тисе", выйдут на улицы и начнут поджигать машины, мусорные баки. Обычно в таких жестких демонстрациях начинают один или два человека, затем за ними следует толпа. Я уверен, что украинцы готовят что-то для дестабилизации Венгрии", – сказал Шпётле.По его словам, многие на венгерских выборах будут голосовать за "Тису" не потому, что поддерживают ее политическую программу, а потому, что хотят смены власти."Есть потенциал насилия среди молодежи, которая либо не любит "Фидес", либо не любит эту политическую систему, но можно также представить, что им могли заплатить за то, чтобы они ломали и крушили на протестах", – отметил эксперт. Шпётле также не исключает возможности вооруженных провокаций на демонстрациях после выборов. Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Брюссель и Киев сговорились и намерены сменить власть в Венгрии. Также он заявлял, что Брюссель вмешивается в выборы в Венгрии, финансируя все оппозиционные проевропейские НПО. Власти Венгрии неоднократно повторяли, что в венгерскую предвыборную кампанию активно вмешивается Украина.
венгрия
киев
брюссель
украина
венгрия, киев, брюссель, новости, политика, в мире, виктор орбан, обострение ситуации вокруг украины, украина
венгрия, киев, брюссель, новости, политика, в мире, виктор орбан, обострение ситуации вокруг украины, украина
Киев готовит провокации после выборов в Венгрии – эксперт
Политолог не исключает возможности вооруженных провокаций на демонстрациях после выборов
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik.
Киев собирает агентов-провокаторов для участия в жестких протестах после выборов в Венгрии, если на них победит правящая партия "Фидес", заявил РИА Новости
венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
"В Закарпатье распространяется запись, что украинцы ищут говорящих по-венгерски, прошедших военную подготовку, физически подготовленных, стрессоустойчивых мужчин для работы в Венгрии. Полагаю, сюда прибыли агенты-провокаторы, которые после выборов, если партия "Тиса" проиграет, вместе с толпой, сочувствующей "Тисе", выйдут на улицы и начнут поджигать машины, мусорные баки. Обычно в таких жестких демонстрациях начинают один или два человека, затем за ними следует толпа. Я уверен, что украинцы готовят что-то для дестабилизации Венгрии", – сказал Шпётле.
По его словам, многие на венгерских выборах будут голосовать за "Тису" не потому, что поддерживают ее политическую программу, а потому, что хотят смены власти.
"Есть потенциал насилия среди молодежи, которая либо не любит "Фидес", либо не любит эту политическую систему, но можно также представить, что им могли заплатить за то, чтобы они ломали и крушили на протестах", – отметил эксперт.
Шпётле также не исключает возможности вооруженных провокаций на демонстрациях после выборов.
Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Брюссель и Киев сговорились и намерены сменить власть в Венгрии. Также он заявлял, что Брюссель вмешивается в выборы в Венгрии, финансируя все оппозиционные проевропейские НПО. Власти Венгрии неоднократно повторяли, что в венгерскую предвыборную кампанию активно вмешивается Украина.