"Мы излучаем бессилие": лидер одной из оппозиционных партий Грузии заговорил о проблемах

Оппозиционные настроения в Грузии стали сходить на нет, и малочисленность акций протеста показывает это, признает оппозиционный политик 11.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-11T18:19+0400

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Оппозиции Грузии все сложнее получать поддержку из-за рубежа из-за пассивности граждан, заявил лидер одной из крупных партий Грузии "Коалиция за перемены" Ника Гварамия. Оппозиция в Грузии не раз заявляла о своем прозападном курсе и использовала акции протеста в Тбилиси как аргумент поддержки европейских настроений в стране. "Нам уже тоже очень трудно разговаривать с иностранцами, потому что люди уже не проявляют такой силы, как проявляли раньше", – сказал Гварамия. По его мнению, оппозиционные настроения в Грузии стали сходить на нет, и малочисленность акций протеста показывает это. "Мы излучаем бессилие. Я могу сказать, что речь идет не только о политиках", – отметил он. По словам оппозиционного политика, "когда на акциях протестах собирается несколько десятков человек, нельзя говорить что народ против". Протесты в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и тротуаров, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. После введения правил акции протеста фактически сошли на нет. И хоть и проводятся ежедневно, но собирают не более нескольких десятков человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

