Насколько опасны газовые приборы в Грузии – отчет энергоомбудсмена

Отравление угарным газом – одна из главных проблем, поскольку угарный газ не имеет запаха, и его невозможно обнаружить без прибора 11.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-11T11:51+0400

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Случаи отравления угарным газом в 2025 году участились, и в этом отношении остаются проблемными регионы, говорится в отчете энергоомбудсмена Грузии.Отравление угарным газом (CO), образующимся в результате сгорания газа, – одна из главных проблем при пользовании газовыми приборами. Угарный газ не имеет запаха, и его невозможно обнаружить без прибора.Согласно данным энергоомбудсмена, в Грузии было зафиксировано 49 случаев отравления угарным газом, из которых 20 – в регионах. От интоксикации скончались 15 человек. Число случаев отравления угарным газом по сравнению с 2024 годом выросло на 36,1%.Вторым опасным фактором является утечка газа. В 2025 году утечка газа в Тбилиси и регионах вызвала 14 взрывов, которые унесли жизни трех человек.Особенности отопленияВ Грузии нет центрального отопления и горячего водоснабжения. Исходя из этого, обеспечение своей недвижимости этими двумя необходимыми элементами лежит на самих жителях страны.Закон в стране контролирует только безопасность самого прибора и способ его установки. Какой тип обогревателя для воды и отопления установить и где разместить радиаторы, решают сами владельцы, исходя из своих финансовых возможностей.На сегодняшний день в Грузии встречаются два вида приборов: котел для нагрева воды и отопления или два отдельных агрегата – котел для нагрева воды, именуемый в Грузии "колонка", и отдельная система для отопления, вмонтированная в стену квартиры, или "Карма". Последнее стало нарицательным названием в память о первой фирме подобных агрегатов в Грузии.Электрические системы в Грузии – редкость, и их практически невозможно встретить в обычных квартирах.Из плюсов подобной системы – возможность самостоятельно контролировать температуру как горячей воды, так и воздуха в квартире; из минусов – необходимость регулярно проверять систему на безопасность.Согласно новым законам, в Грузии обязательна установка датчиков контроля угарного газа. Также газовые компании раз в год проверяют состояние системы подачи газа в домах и выявляют нарушителей правил безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

