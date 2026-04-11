Пасха 2026: почему на Пасху бьют именно яйца – история традиции

Ученые выдвинули свою версию появления традиции бить яйца на Пасху после того, как изучили мифологию 11.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-11T21:22+0400

Светлое Воскресение Христово в 2026 году православные празднуют 12 апреля. Символами праздника Пасхи являются крашеное яйцо, кулич и творожная паска.Эти яркие и вкусные символы Пасхи известны каждому человеку с детства, как и пасхальная традиция бить яйца на Светлое Христово Воскресение.Люди с удовольствием бьют яйца, считая этот ритуал неотъемлемой частью празднования Пасхи. Хотя, возможно, не все знают, почему они бьют именно яйца.Существуют разные версии того, откуда пошла традиция бить яйца на Пасху. Sputnik Грузия расскажет о наиболее распространенных из них.История традицииБить яйца – одна из наиболее древних традиций, которая продолжается и в наши дни. По одной из версий, традиция бить яйца на Пасху впервые появилась при императоре Константине Великом и его матери святой Елене.Яйцо с древних времен символизирует обновление жизни, а красный цвет – кровь, пролитую Иисусом на кресте. Некоторые люди считают, что, разбивая крашеное яйцо, мы помогаем разбить оковы красной скорлупы, то есть жизни – победить смерть.По другой версии, традиция бить яйца на Пасху связана с тем, что гробница, в которой Иисус был упокоен после смерти, была закрыта камнями, формой напоминающим яйцо. Поэтому бить яйца на Пасху – это символ открытия гробницы и Воскресения Спасителя.Еще одно объяснение связано с древней славянской традицией отмечать на Пасху степень готовности к началу полевых работ. Для этого славяне на поднос ставили кулич, посыпанный зерном – олицетворением плодородия, и куриные яйца, расписанные символами своего рода.Существует множество других объяснений возникновения традиции бить яйца. К примеру, в древности считали, что Вселенная была сотворена из куриного яйца. А еще был мифологический персонаж Кощей Бессмертный, смерть которого, как известно, находилась в яйце.Ученые попробовали разобраться, откуда же все-таки появилась эта традиция и что она означает. Рассмотрев и изучив все версии, а также мировую мифологию, они пришли к выводу, что традиция произошла благодаря природному явлению.Ежегодно весной тает снег, покрывающий землю, и трескается лед на реках и озерах, покрывающий их зимой. Этот процесс возрождения земли из-под снежной скорлупы, считают ученые, послужил началу традиции битья яиц на Пасху.Так это или нет, и как возникла эта традиция в действительности, трудно сказать. Важно одно – ей всегда следовали и следуют с желанием и радостью, и это одна из основных традиций праздника Пасхи, а значит, несет в себе исключительно добро и благодать земную!Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya"

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

