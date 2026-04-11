Самый вкусный пасхальный кулич 2026 – пошаговый рецепт
20:40 11.04.2026 (обновлено: 20:47 11.04.2026)
Кулинарный эксперт раскрыла секрет домашнего пасхального сдобного кулича с изюмом, цукатами и миндалем
Пасхальный кулич – особый "праздничный" вид хлеба. Его пекут из дрожжевого теста с добавлением большого количества сливочного масла, яиц и сахара.
С куличом связано народное поверье: если кулич вышел удачным, то и в доме все будет благополучно. Хозяйки не жалеют для своих куличей самых лучших продуктов. Каждая хочет, чтобы ее кулич был самым вкусным и красивым, а рецепты куличей до сих пор передаются из поколения в поколение.
Кулинарный эксперт Анна Людковская раскрыла секрет домашнего пасхального сдобного кулича с изюмом, цукатами и миндалем. Она утверждает, что именно так готовила куличи ее прабабушка в начале прошлого века.
Для двух небольших куличей вам понадобится:
Молоко – 100 мл
Вода – 50 мл
Обычный сахар – 1 чайная ложка
Дрожжи – 10 г
Мука 1 – 285 г
Мука 2 – 285 г
Коричневый сахар – 200 г
Масло сливочное – 150 г
Яйцо куриное – 3 шт.
Изюм — 75 г
Цукаты – 50 г
Миндаль – 50 г
Сахарная пудра для украшения
Приправы
Обязательна ваниль.
По вкусу можно добавить кардамон, мускатный орех или шафран (не переборщить, по щепотке, шафран – несколько нитей).
Самый вкусный пасхальный кулич – рецепт пошагово:
1.Смешать сахар и дрожжи, добавить воду, молоко и оставить на 15 минут подходить.
2.Залить дрожжевую смесь в емкость, помешать, добавить четверть муки (от 285 г), смешать при помощи миксера. Добавляем еще четверть муки, смешиваем, накрываем пищевой пленкой и прикрываем полотенцем. Оставшуюся от порции в 285 г муку откладываем – пригодится в конце, чтобы присыпать готовое тесто.
3.Отделяем белки от желтков, растираем 2 желтка с сахаром деревянной лопаточкой до белого цвета.
4.Добавляем к тесту, затем вмешиваем ваниль, масло, соль и тщательно перемешиваем. Вбиваем муку (285 г).
5.Взбиваем белки от трех яиц, желательно охлажденные, добавляем к тесту, замешиваем руками. Тесто должно быть мягким и нежным. Посыпаем мукой, оставшейся после приготовления опары.
6.Оставляем тесто на час подниматься в тепле. После того как тесто поднимется, добавляем изюм, цукаты и миндаль, перемешиваем.
7.Кладем тесто в форму, застеленную пергаментом, и оставляем на 30 минут. Смазываем куличи яичным желтком и ставим в духовку, разогретую до 150°, на час.
8.Вынимаем, украшаем сахарной пудрой.
Материал подготовлен на основе открытых источников.