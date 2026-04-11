Сколько должников оказалось в Грузии в "черном списке"? Последние данные
Основная часть должников не может выплатить кредит микрофинансовым организациям, лизинговым компаниям и физическим лицам 11.04.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Задолженности по кредитам привели 372,5 тысячи граждан Грузии в "черный список" – это статистика на 31 марта 2026 года, говорится в информации на сайте портала "Кредит инфо". Финансовый сектор определяет "черный список" как перечень лиц, которые просрочили выплаты кредитов более чем на 30 дней. Основная часть должников не может выплатить кредит микрофинансовым организациям, лизинговым компаниям и физическим лицам. В банках долги есть лишь у 26%. Задолженность по кредитам у внесенных в "черный список" составляет 2,9 миллиарда лари, из них 2 миллиарда – должны выплатить банкам. Всего на 1 апреля этого года у 1,9 миллиона человек были кредитные обязательства на сумму в 77,2 миллиарда лари.
