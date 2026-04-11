В Грузии могут снизиться цены на детское питание – глава парламентской комиссии

Итоги работы комиссии представят до конца апреля, тогда же станет известно, какие конкретно механизмы применит государство для регулирования цен 11.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-11T13:29+0400

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Цены на детское питание, продаваемое в сетях аптек Грузии, могут снизиться после завершения работы парламентской комиссии по вопросу ценообразования, заявил председатель комиссии Шота Берекашвили. Вопрос цен стал актуальным в Грузии после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов, медикаментов и топлива. В начале февраля была создана парламентская комиссия по вопросам ценообразования на продукты питания, лекарства и топливо. "Мы сосредоточились на детском питании, и в этой части у нас несколько инициатив. Мы хотим поработать с аптечными сетями и сократить цепь поставок, чтобы они закупали продукты детского питания напрямую у производителей. Т. е. наша цель – помочь сетям покупать эти продукты у производителя без импортера. В этом случае можно будет добиться значительного снижения цен", – сказал Берекашвили. Средняя цена на детское питание и молочные смеси составляет 30 лари за 400 грамм смеси. По оценке премьер-министра, стоимость этой продукции в Грузии на 35-40% выше, чем в европейских странах. Итоги работы комиссии будут представлены до конца апреля, тогда же станет известно, какие конкретно механизмы применит государство для регулирования цен.

