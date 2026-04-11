В Грузии отмечают Страстную, или Великую, субботу
В Грузии отмечают Страстную, или Великую, субботу
В пятницу вечером или в Великую субботу утром в церквях проводят вечерню с литургией святителя Василия Великого
2026-04-11T09:01+0400
2026-04-11T09:01+0400
2026-04-11T09:02+0400
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Грузинская православная церковь отмечает Великую, или Страстную, субботу – последний день Страстной недели перед Пасхой.Церковные службы Великой субботы начинаются в Страстную пятницу вечером. Служба в православных храмах носит как траурный, так и праздничный характер, ибо последний день поста является началом Пасхи.В пятницу вечером или в Великую субботу утром в церквях проводят вечерню с литургией святителя Василия Великого, одну из самых глубоких служб церковного года по содержанию.По традиции, во время службы читают пятнадцать отрывков (паремий) из книг Ветхого Завета с пророчеством о Воскресении Спасителя.По церковной традиции, в Великую субботу в храмах освящают крашеные яйца, куличи и пасхи, а вечером исповедуют верующих.Ежегодное схождение Благодатного огня на Гроб Господень в Иерусалиме происходит именно в Страстную субботу – это одно из главных чудес, которое символизирует воскрешение Спасителя. После службы Благодатный огонь выносят из храма.Незадолго до полуночи проводят особую церковную службу (Полунощницу), во время которой переносят Плащаницу на Престол, где она остается до Вознесения Христова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
грузия, новости, общество, религия , пасха, грузинская православная церковь
грузия, новости, общество, религия , пасха, грузинская православная церковь
В Грузии отмечают Страстную, или Великую, субботу
09:01 11.04.2026 (обновлено: 09:02 11.04.2026)
В пятницу вечером или в Великую субботу утром в церквях проводят вечерню с литургией святителя Василия Великого
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Грузинская православная церковь отмечает Великую, или Страстную, субботу – последний день Страстной недели перед Пасхой.
Церковные службы Великой субботы начинаются в Страстную пятницу вечером. Служба в православных храмах носит как траурный, так и праздничный характер, ибо последний день поста является началом Пасхи.
В пятницу вечером или в Великую субботу утром в церквях проводят вечерню с литургией святителя Василия Великого, одну из самых глубоких служб церковного года по содержанию.
По традиции, во время службы читают пятнадцать отрывков (паремий) из книг Ветхого Завета с пророчеством о Воскресении Спасителя.
Крестный ход с пением погребального "Святый Боже" по церковной традиции совершают на утрени во время службы Великой Субботы и обносят святую Плащаницу вокруг храма. А после литургии начинают чтения о деяниях святых апостолов.
По церковной традиции, в Великую субботу в храмах освящают крашеные яйца, куличи и пасхи, а вечером исповедуют верующих.
Ежегодное схождение Благодатного огня на Гроб Господень в Иерусалиме происходит именно в Страстную субботу – это одно из главных чудес, которое символизирует воскрешение Спасителя. После службы Благодатный огонь выносят из храма.
Незадолго до полуночи проводят особую церковную службу (Полунощницу), во время которой переносят Плащаницу на Престол, где она остается до Вознесения Христова.