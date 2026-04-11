https://sputnik-georgia.ru/20260411/v-gruzii-otmechayut-strastnuyu-ili-velikuyu-subbotu-298000170.html

В Грузии отмечают Страстную, или Великую, субботу

Sputnik Грузия

В пятницу вечером или в Великую субботу утром в церквях проводят вечерню с литургией святителя Василия Великого

грузия

новости

общество

религия

пасха

грузинская православная церковь

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23387/77/233877703_0:298:2209:1541_1920x0_80_0_0_a0edd402c395fc3321714e5c52f82fba.jpg

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Грузинская православная церковь отмечает Великую, или Страстную, субботу – последний день Страстной недели перед Пасхой.Церковные службы Великой субботы начинаются в Страстную пятницу вечером. Служба в православных храмах носит как траурный, так и праздничный характер, ибо последний день поста является началом Пасхи.В пятницу вечером или в Великую субботу утром в церквях проводят вечерню с литургией святителя Василия Великого, одну из самых глубоких служб церковного года по содержанию.По традиции, во время службы читают пятнадцать отрывков (паремий) из книг Ветхого Завета с пророчеством о Воскресении Спасителя.По церковной традиции, в Великую субботу в храмах освящают крашеные яйца, куличи и пасхи, а вечером исповедуют верующих.Ежегодное схождение Благодатного огня на Гроб Господень в Иерусалиме происходит именно в Страстную субботу – это одно из главных чудес, которое символизирует воскрешение Спасителя. После службы Благодатный огонь выносят из храма.Незадолго до полуночи проводят особую церковную службу (Полунощницу), во время которой переносят Плащаницу на Престол, где она остается до Вознесения Христова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

