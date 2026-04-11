В ночь на Пасху метро Тбилиси будет работать дольше обычного
Но проезд в метро будет бесплатным только в определенное время
2026-04-11T20:21+0400
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. В ночь на Пасху метрополитен Тбилиси будет работать дольше обычного, а 12 и 13 апреля будут организованы специальные автобусные маршруты, которые будут доставлять граждан до столичных кладбищ. В частности, в связи с праздником Пасхи метро будет работать до 04:00 12 апреля. Но проезд в метро будет бесплатным строго в определенное время – с 23:00 11 апреля до 04:00 12 апреля. Также 12-13 апреля будут организованы девять временных автобусных маршрутов. Транспорт будет доставлять пассажиров с 08:00 до 20:00 до кладбищ Мухатгверди, Вашлиджвари, Кукия, Ахали Кукия, Махата, Сабуртало, Грмагеле, Вели и Варкетили. Специальные маршруты общественного транспорта будут курсировать от следующих станций метро: "Марджанишвили", "Делиси", "Сараджишвили", с территории, близлежащей к "Варкетили", а также от верхнего выхода "Дидубе", с привокзальной площади (у "Тбилиси Централ"), с улицы Бесариона Чичинадзе (у дома № 25) и от массива Варкетили III – от пересечения улиц Шуамта и Абашвили. В течение двух дней пассажиры смогут бесплатно пользоваться автобусами по этим маршрутам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
