https://sputnik-georgia.ru/20260411/v-noch-na-paskhu-metro-tbilisi-budet-rabotat-dolshe-obychnogo-298056723.html

В ночь на Пасху метро Тбилиси будет работать дольше обычного

Но проезд в метро будет бесплатным только в определенное время

2026-04-11T20:21+0400

пасха 2026

грузия

новости

общество

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23776/61/237766152_0:92:2000:1217_1920x0_80_0_0_dc9b4e6dc6f9d302fe1fe1a2876bf28f.jpg

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. В ночь на Пасху метрополитен Тбилиси будет работать дольше обычного, а 12 и 13 апреля будут организованы специальные автобусные маршруты, которые будут доставлять граждан до столичных кладбищ. В частности, в связи с праздником Пасхи метро будет работать до 04:00 12 апреля. Но проезд в метро будет бесплатным строго в определенное время – с 23:00 11 апреля до 04:00 12 апреля. Также 12-13 апреля будут организованы девять временных автобусных маршрутов. Транспорт будет доставлять пассажиров с 08:00 до 20:00 до кладбищ Мухатгверди, Вашлиджвари, Кукия, Ахали Кукия, Махата, Сабуртало, Грмагеле, Вели и Варкетили. Специальные маршруты общественного транспорта будут курсировать от следующих станций метро: "Марджанишвили", "Делиси", "Сараджишвили", с территории, близлежащей к "Варкетили", а также от верхнего выхода "Дидубе", с привокзальной площади (у "Тбилиси Централ"), с улицы Бесариона Чичинадзе (у дома № 25) и от массива Варкетили III – от пересечения улиц Шуамта и Абашвили. В течение двух дней пассажиры смогут бесплатно пользоваться автобусами по этим маршрутам.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

