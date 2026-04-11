Важность родственных связей в Грузии: братья и сестры – видео
Важность родственных связей в Грузии: братья и сестры – видео
Братья и сестры в Грузии занимают одно из главных мест в семейной иерархии, являясь основой социальной поддержки и защиты. 11.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-11T10:49+0400
2026-04-11T10:49+0400
2026-04-11T10:59+0400
В грузинской культуре родственные связи с братьями и сестрами считаются священными, подразумевая пожизненную преданность, взаимопомощь и совместную ответственность за честь семьи.Братья традиционно выступают защитниками сестер и семьи, а сестры – хранительницами домашнего очага и тепла. Тосты за братьев, сестер и единство семьи являются обязательной частью традиционного грузинского застолья, подчеркивая их неразрывную связь.
видео, видео-новости из грузии, видеоклуб , мультимедиа, семья, грузинские традиции и обычаи, грузинская культура, видео
видео, видео-новости из грузии, видеоклуб , мультимедиа, семья, грузинские традиции и обычаи, грузинская культура, видео
Важность родственных связей в Грузии: братья и сестры – видео
10:49 11.04.2026 (обновлено: 10:59 11.04.2026)
Братья и сестры в Грузии занимают одно из главных мест в семейной иерархии, являясь основой социальной поддержки и защиты.
В грузинской культуре родственные связи с братьями и сестрами считаются священными, подразумевая пожизненную преданность, взаимопомощь и совместную ответственность за честь семьи.
Братья традиционно выступают защитниками сестер и семьи, а сестры – хранительницами домашнего очага и тепла. Тосты за братьев, сестер и единство семьи являются обязательной частью традиционного грузинского застолья, подчеркивая их неразрывную связь.