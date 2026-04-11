"Воскресение Христово для осиротевшего народа Грузии" – пасхальная эпистола от владыки Шио

"Воскресение Христово для осиротевшего народа Грузии" – пасхальная эпистола от владыки Шио

Владыка Шио отметил, что поддержка друг друга, молитва, единство и любовь являются залогом того, что общество и церковь достойно продолжали церковную и... 11.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-11T23:53+0400

2026-04-11T23:53+0400

2026-04-11T23:53+0400

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Для потерявшего духовного отца народа Воскресение Христово напоминает о том, что смерть — не погибель, а путь к спасению, говорится в пасхальном послании местоблюстителя патриаршего престола, владыки Шио. "На Крестопоклонной неделе Великого поста отошел ко Господу Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Поэтому сейчас, когда осиротевшие из-за кончины любимого отца мы видим смерть, побежденную Воскресением Христовым, нас особенно утешают слова царя Давида: "Дорога в очах Господних смерть святых Его", ибо для нас, христиан, смерть – это не погибель, а путь к спасению и вечному блаженству", — говорится в послании. В своем послании местоблюститель напомнил, что Пасха — это день, когда спаситель воплотившийся ради людей, распятый и погребенный, воскрешает из мертвых человеческую природу, сокрушает власть ада и возвращает человеку, освобожденному от греховного плена, первозданное, райское блаженство. "Велика радость, вызванная этим событием, торжествует мыслящее творение, и все вместе, в согласии со словами святого Григория Богослова, восклицаем: "Сегодня даруется спасение миру, как видимому, так и невидимому. Христос воскрес из мертвых, восстаньте с Ним!.. Освободитесь от греховных уз! Врата ада открываются, и смерть сокрушается, ветхий Адам отходит, и новый совершается", — говорится в послании. Отдельно в своем послании владыка Шио отметил заслуги почившего 17 марта Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. "Его отцовская любовь, молитва и забота распространялись на всю Грузию, на каждого человека... Нелегким был многолетний труд и крест Католикоса-Патриарха. Мученический путь и самопожертвование были его повседневной жизнью, каждым делом, каждой мыслью", — отмечено в послании. Согласно посланию, Илия II оставил воздвигнутую церковь, которая сегодня играет важнейшую роль в жизни страны и общества."Святейший Патриарх, кажется, и после смерти продолжает обращать народ, объединять, проповедовать. Смело можем сказать, что Католикос-Патриарх Илия II, следуя по стопам своих предшественников-Патриархов и совершая богоугодные дела, вдохнул новую жизнь в Грузинскую Православную Церковь", — говорится в послании. Местоблюститель Патриаршего престола отмечает, что самое ценное, что приобрел его Святейшество, – это главная добродетель христианской веры – любовь. "Именно плодом этой безграничной любви и веры является то чудо, которое мы увидели в дни после кончины его Святейшества и Блаженства. Вся Грузия, море людей непрерывным потоком, с благоговением направлялась отдать дань уважения усопшему Патриарху. Сплоченный народ до последней минуты провожал почившего духовного отца в молчании, со слезами, любовью и благодарностью", – говорится в послании. Владыка Шио отметил, что поддержка друг друга, молитва, единство и любовь являются залогом того, что общество и церковь достойно продолжали церковную и государственную жизнь.

