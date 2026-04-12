https://sputnik-georgia.ru/20260412/gruzinskoe-regbi-v-gurii-sdelayut-pauzu-v-70-letney-traditsii-298061460.html

Грузинское регби: в Гурии сделают паузу в 70-летней традиции

Sputnik Грузия

Древняя традиция никуда не делась, просто в этом году в честь траура игры не будет 12.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-12T16:51+0400

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23564/41/235644102_0:28:2000:1153_1920x0_80_0_0_d5e9d4f0a2ce321c717e49a0a65e14b2.jpg

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Жители сел Земо Шухути и Квемо Шухути в этом году воздержатся от проведения традиционной пасхальной игры "лело бурти" – в знак траура по скончавшемуся Католикосу-Патриарху Илии II.Традиция проводить игру в лело бурти в Пасху была возрождена в гурийском селе почти 70 лет назад. Древняя игра Лело бурти всегда начинается со службы в местном храме Святого Георгия. Специально к игре шьется кожаный мяч, который набивают песком. Его вес в среднем до 15 кг. В игре принимают участие две команды игроков из Квемо Шухути и Земо Шухути, а также гости. Задача игроков заключается в том, чтобы пронести кожаный мяч из середины поля в центре села на окраину через реку. Выигрывает та команда, которая сделает это первой. В 2019 году мячу для игры в лело был присвоен статус памятника нематериального культурного наследия.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

