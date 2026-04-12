Грузия отмечает светлый праздник Пасхи
Ежегодно с ночи Великой субботы и почти до утра воскресенья совершается богослужение 12.04.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Грузия, большая часть населения которой – православные христиане, сегодня празднует Светлое Воскресение Христово.
Пасху ежегодно отмечают весной, но конкретной даты нет. Она высчитывается по специальному церковному календарю. В этом году Пасха пришлась на 12 апреля.
Воскресение Христово – один из самых древних и почитаемых церковных праздников. Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении.
К Пасхе христиане тщательно готовятся, соблюдая в течение 48 дней Великий пост. Верующие ограничивают себя в еде и других удовольствиях.
В Грузии Воскресение Христово (по-грузински – Ахдгома) – один из самых любимых праздников. Его отмечают с особой торжественностью. На Пасху грузины приветствуют друг друга словами "Кристе Агсдга!" (Христос Воскрес!), а в ответ получают – "Чешмаритад Агсдга!" (Воистину Воскрес).
Каждый год с ночи Великой субботы и почти до утра воскресенья совершается богослужение.