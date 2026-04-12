Грузия разгромила Украину и вышла в полуфинал квалификации ЧМ по водному поло

В полуфинале сборная Грузии встретится с Германией, которая в 1/4 финала обыграла команду Австралии – 14:11 12.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-12T14:12+0400

ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik. Сборная Грузии по водному поло вышла в полуфинал второго дивизиона квалификации к чемпионату мира 2026 года, одержав уверенную победу над командой Украины – 20:9.По ходу всего матча доминировали грузинские ватерполисты. Команда Реваза Хомахидзе выиграла все четыре четверти – 3:2, 5:4, 5:1, 7:2. Самым результативным в составе грузинской команды был Вато Дадвани – пять мячей.В полуфинале сборная Грузии встретится с Германией, которая в 1/4 финала обыграла команду Австралии – 14:11.Матч между сборными Грузии и Германии состоится 12 апреля в 20:00. Победитель пары выйдет в финал и получит путевку на чемпионат мира, который пройдет в Австралии 22-26 июля 2026 года.В Австралию поедут восемь сильнейших команд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

