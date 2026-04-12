Мэрия Тбилиси: 12 и 13 апреля движение на нескольких улицах будет ограничено
Мэрия Тбилиси: 12 и 13 апреля движение на нескольких улицах будет ограничено
На Университетской улице возле Сабурталинского кладбища в воскресенье и понедельник будет возможно одностороннее движение 12.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-12T10:51+0400
2026-04-12T10:51+0400
2026-04-12T10:51+0400
ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik. В связи с пасхальными праздниками 12-13 апреля в Тбилиси будет частично ограничено движение на нескольких улицах, сообщили в столичной мэрии.Пасху ежегодно отмечают весной, но конкретной даты нет. Она высчитывается по специальному церковному календарю. В этом году Пасха пришлась на 12 апреля. В первый понедельник после Пасхи в Грузии отмечают День освящения могил.На Университетской улице, возле Сабурталинского кладбища, в воскресенье и понедельник будет возможно одностороннее движение – транспорт будет двигаться от нового тоннеля в сторону проспекта Тамарашвили.Транспортные средства с улиц, ведущих к Университетской улице, смогут двигаться в сторону проспекта Тамарашвили.Также будет введено одностороннее движение на улицах у кладбища Кукия. Движение будет возможно на следующих улицах: площадь Читая (Советская площадь), улица Мамардашвили, подъtм Норио, улица Цаиши, подъtм Махата. Выезд будет возможен через улицу Худадова в сторону улицы Цотне Дадиани.Мэрия Тбилиси ежегодно назначает бесплатные автобусы, которые отвозят пассажиров до городских кладбищ в понедельник.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
грузия, новости, общество, тбилиси, пасха 2026
Мэрия Тбилиси: 12 и 13 апреля движение на нескольких улицах будет ограничено
На Университетской улице возле Сабурталинского кладбища в воскресенье и понедельник будет возможно одностороннее движение
ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik. В связи с пасхальными праздниками 12-13 апреля в Тбилиси будет частично ограничено движение на нескольких улицах, сообщили в столичной мэрии.
Пасху ежегодно отмечают весной, но конкретной даты нет. Она высчитывается по специальному церковному календарю. В этом году Пасха пришлась на 12 апреля. В первый понедельник после Пасхи в Грузии отмечают День освящения могил.
На Университетской улице, возле Сабурталинского кладбища, в воскресенье и понедельник будет возможно одностороннее движение – транспорт будет двигаться от нового тоннеля в сторону проспекта Тамарашвили.
Транспортные средства с улиц, ведущих к Университетской улице, смогут двигаться в сторону проспекта Тамарашвили.
Также будет введено одностороннее движение на улицах у кладбища Кукия. Движение будет возможно на следующих улицах: площадь Читая (Советская площадь), улица Мамардашвили, подъtм Норио, улица Цаиши, подъtм Махата. Выезд будет возможен через улицу Худадова в сторону улицы Цотне Дадиани.
Мэрия Тбилиси ежегодно назначает бесплатные автобусы, которые отвозят пассажиров до городских кладбищ в понедельник.