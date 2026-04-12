Министр образования Грузии отправился в США с рабочим визитом
Министр образования Грузии отправился в США с рабочим визитом
Миканадзе встретится с руководителями секторов образования и науки европейских стран, а также с главами структурных подразделений ООН 12.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-12T12:51+0400
2026-04-12T12:51+0400
2026-04-12T12:51+0400
ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik. Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе отправился с рабочим визитом в США, где выступит с речью на Молодежном форуме ECOSOC-2026, организованном Организацией Объединенных Наций, сообщили в пресс-службе ведомства.В рамках визита министр встретится с руководителями секторов образования и науки европейских стран, а также с главами структурных подразделений ООН.Он также посетит Грузинский культурный центр имени священномученика Григола Перадзе в Пенсильвании и ознакомит руководителей воскресных школ, действующих в США, с проводимыми в грузинской системе образования реформами.Миканадзе проведет двусторонние встречи в Государственном департаменте США и Департаменте образования США. Грузия и США Сегодня отношения между Грузией и США носят формальный характер. При администрации бывшего президента США Джо Байдена между странами было приостановлено стратегическое партнерство, действовавшее с 2009 года, а против ряда грузинских чиновников были введены визовые санкции. Финансовые ограничения со стороны Вашингтона были введены и против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений стал ряд законов, принятых в Грузии, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузить отношения и заключить новое соглашение о стратегическом партнерстве на равных условиях. Среди ожидаемых шагов назывались введение безвизового режима для граждан Грузии и запуск прямых авиарейсов. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока не получила. В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, однако контактов на высшем уровне пока нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
сша
вашингтон
тбилиси
грузия, новости, сша, вашингтон, тбилиси, дональд трамп, оон, грузинская мечта - демократическая грузия, гиви миканадзе, джо байден, политика
грузия, новости, сша, вашингтон, тбилиси, дональд трамп, оон, грузинская мечта - демократическая грузия, гиви миканадзе, джо байден, политика
Министр образования Грузии отправился в США с рабочим визитом
Миканадзе встретится с руководителями секторов образования и науки европейских стран, а также с главами структурных подразделений ООН
ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik. Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе отправился с рабочим визитом в США, где выступит с речью на Молодежном форуме ECOSOC-2026, организованном Организацией Объединенных Наций, сообщили в пресс-службе ведомства.
В рамках визита министр встретится с руководителями секторов образования и науки европейских стран, а также с главами структурных подразделений ООН.
Он также посетит Грузинский культурный центр имени священномученика Григола Перадзе в Пенсильвании и ознакомит руководителей воскресных школ, действующих в США, с проводимыми в грузинской системе образования реформами.
Миканадзе проведет двусторонние встречи в Государственном департаменте США и Департаменте образования США.
Сегодня отношения между Грузией и США носят формальный характер. При администрации бывшего президента США Джо Байдена между странами было приостановлено стратегическое партнерство, действовавшее с 2009 года, а против ряда грузинских чиновников были введены визовые санкции.
Финансовые ограничения со стороны Вашингтона были введены и против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.
Поводом для ухудшения отношений стал ряд законов, принятых в Грузии, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".
После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузить отношения и заключить новое соглашение о стратегическом партнерстве на равных условиях. Среди ожидаемых шагов назывались введение безвизового режима для граждан Грузии и запуск прямых авиарейсов. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока не получила.
В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, однако контактов на высшем уровне пока нет.