https://sputnik-georgia.ru/20260412/ministr-obrazovaniya-gruzii-otpravilsya-v-ssha-s-rabochim-vizitom-298081845.html

Министр образования Грузии отправился в США с рабочим визитом

Sputnik Грузия

Миканадзе встретится с руководителями секторов образования и науки европейских стран, а также с главами структурных подразделений ООН 12.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-12T12:51+0400

грузия

новости

сша

вашингтон

тбилиси

дональд трамп

оон

грузинская мечта - демократическая грузия

гиви миканадзе

джо байден

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/10/289021777_0:0:881:495_1920x0_80_0_0_722c3b16f8ccb4859bfa299026d83a64.jpg

ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik. Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе отправился с рабочим визитом в США, где выступит с речью на Молодежном форуме ECOSOC-2026, организованном Организацией Объединенных Наций, сообщили в пресс-службе ведомства.В рамках визита министр встретится с руководителями секторов образования и науки европейских стран, а также с главами структурных подразделений ООН.Он также посетит Грузинский культурный центр имени священномученика Григола Перадзе в Пенсильвании и ознакомит руководителей воскресных школ, действующих в США, с проводимыми в грузинской системе образования реформами.Миканадзе проведет двусторонние встречи в Государственном департаменте США и Департаменте образования США. Грузия и США Сегодня отношения между Грузией и США носят формальный характер. При администрации бывшего президента США Джо Байдена между странами было приостановлено стратегическое партнерство, действовавшее с 2009 года, а против ряда грузинских чиновников были введены визовые санкции. Финансовые ограничения со стороны Вашингтона были введены и против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений стал ряд законов, принятых в Грузии, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузить отношения и заключить новое соглашение о стратегическом партнерстве на равных условиях. Среди ожидаемых шагов назывались введение безвизового режима для граждан Грузии и запуск прямых авиарейсов. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока не получила. В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, однако контактов на высшем уровне пока нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

