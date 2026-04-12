Неправильно отказывать из-за возраста – митрополит Николоз о выборах патриарха

Неправильно отказывать из-за возраста – митрополит Николоз о выборах патриарха

Sputnik Грузия

Священнослужитель не считает возраст в 70 лет преградой для назначения на пост патриарха Грузинской православной церкви 12.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-12T17:51+0400

2026-04-12T17:51+0400

2026-04-12T17:51+0400

ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik. Кандидату на патриарший престол нельзя отказывать из-за возраста – это неправильно, сказал митрополит Ахалкалаки и Кумурдо Николоз (Пачуашвили) в беседе с журналистами.Заседание Священного синода Грузинской православной церкви, на котором обсудили ряд процессуальных вопросов перед избранием нового главы ГПЦ, состоялось 3 апреля. Членам Синода не удалось договориться о возрастном критерии для кандидатов. При этом было решено, что следующее заседание состоится в Сионском соборе. По его словам, дополнительное заседание Синода будет назначено по мере необходимости. По его словам, в случае если кто-то из членов комиссии будет выдвинут кандидатом, его заменят другим архиереем. Также он прокомментировал пасхальную эпистолу местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сенаки и Чхороцку Шио (Муджири), отметив, что послание было абсолютно безупречным и совершенным."Думаю, оно было абсолютно безупречным и совершенным, пасхальное послание было хорошо сформулировано, не было ни одного лишнего слова", – сказал митрополит Николоз. Расширенное собрание, на котором изберут нового главу Грузинской православной церкви, должно состояться не ранее чем через 40 дней после смерти Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II и не позднее чем через два месяца. В него входят все члены Священного синода, духовные лица и миряне. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви. Католикосом-Патриархом всея Грузии может стать только постриженный в монахи этнический грузин, архиерей Грузинской православной церкви в сане епископа или митрополита, имеющий богословское образование и достаточный церковный опыт, в возрасте не моложе 40 и не старше 70 лет. Как выбирают Католикос-Патриарха Священный синод на заседании определит максимум трех кандидатов для последующего представления расширенному собранию, избирающему Католикоса-Патриарха всея Грузии.Каждый из 39 членов Священного синода имеет право выдвинуть кандидатуру, в том числе собственную. Три кандидата, набравшие наибольшее число голосов, будут представлены расширенному собранию. Парламентские выборы в Венгрии под грузинским наблюдением>>Оно должно состояться не ранее чем через 40 дней после освобождения Патриаршего престола и не позднее чем через два месяца. Расширенное собрание, как и интронизация нового Католикоса-Патриарха всея Грузии, пройдет в патриаршем соборе Святой Троицы в Тбилиси. В расширенное собрание входят все члены Священного синода, два духовных лица и один мирянин от каждой епархии. От Мцхета-Тбилисской епархии в собрании участвует столько представителей, сколько от всех остальных епархий вместе взятых. Кроме того, в расширенное собрание входят по два представителя от каждого монастыря, духовной академии и семинарии, а также четыре делегата от Гелатской академии. Каждый участник расширенного собрания имеет право высказать свое мнение по поводу кандидатов в патриархи. Однако право избрания нового Католикоса-Патриарха принадлежит членам Священного синода. Избранным считается кандидат, который получит более половины голосов, то есть не менее 20.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

ахалкалаки

сенаки

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, тбилиси, ахалкалаки, священный синод, грузинская православная церковь, сенаки, религия