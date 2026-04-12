Неправильно отказывать из-за возраста – митрополит Николоз о выборах патриарха
Священнослужитель не считает возраст в 70 лет преградой для назначения на пост патриарха Грузинской православной церкви
Священнослужитель не считает возраст в 70 лет преградой для назначения на пост патриарха Грузинской православной церкви
ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik. Кандидату на патриарший престол нельзя отказывать из-за возраста – это неправильно, сказал митрополит Ахалкалаки и Кумурдо Николоз (Пачуашвили) в беседе с журналистами.
Заседание Священного синода Грузинской православной церкви, на котором обсудили ряд процессуальных вопросов перед избранием нового главы ГПЦ, состоялось 3 апреля. Членам Синода не удалось договориться о возрастном критерии для кандидатов. При этом было решено, что следующее заседание состоится в Сионском соборе.
"Сказать человеку, что тебе 70 лет и поэтому ты не можешь быть патриархом, я думаю, что так нельзя", – сказал митрополит Николоз.
По его словам, дополнительное заседание Синода будет назначено по мере необходимости.
"Сначала говорили, что оно должно пройти 24 апреля – накануне 40-го дня со дня кончины патриарха, но затем было сказано, что обстоятельства постоянно меняются. Если бы мы зафиксировали эту дату, мы были бы ее заложниками, а зачем это нужно", – сказал митрополит Николоз.
По его словам, в случае если кто-то из членов комиссии будет выдвинут кандидатом, его заменят другим архиереем. Также он прокомментировал пасхальную эпистолу местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сенаки и Чхороцку Шио (Муджири), отметив, что послание было абсолютно безупречным и совершенным.
"Думаю, оно было абсолютно безупречным и совершенным, пасхальное послание было хорошо сформулировано, не было ни одного лишнего слова", – сказал митрополит Николоз.
Расширенное собрание, на котором изберут нового главу Грузинской православной церкви, должно состояться не ранее чем через 40 дней после смерти Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II и не позднее чем через два месяца. В него входят все члены Священного синода, духовные лица и миряне.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.
Католикосом-Патриархом всея Грузии может стать только постриженный в монахи этнический грузин, архиерей Грузинской православной церкви в сане епископа или митрополита, имеющий богословское образование и достаточный церковный опыт, в возрасте не моложе 40 и не старше 70 лет.
Как выбирают Католикос-Патриарха
Священный синод на заседании определит максимум трех кандидатов для последующего представления расширенному собранию, избирающему Католикоса-Патриарха всея Грузии.
Каждый из 39 членов Священного синода имеет право выдвинуть кандидатуру, в том числе собственную. Три кандидата, набравшие наибольшее число голосов, будут представлены расширенному собранию.
Оно должно состояться не ранее чем через 40 дней после освобождения Патриаршего престола и не позднее чем через два месяца. Расширенное собрание, как и интронизация нового Католикоса-Патриарха всея Грузии, пройдет в патриаршем соборе Святой Троицы в Тбилиси.
В расширенное собрание входят все члены Священного синода, два духовных лица и один мирянин от каждой епархии. От Мцхета-Тбилисской епархии в собрании участвует столько представителей, сколько от всех остальных епархий вместе взятых. Кроме того, в расширенное собрание входят по два представителя от каждого монастыря, духовной академии и семинарии, а также четыре делегата от Гелатской академии.
Каждый участник расширенного собрания имеет право высказать свое мнение по поводу кандидатов в патриархи. Однако право избрания нового Католикоса-Патриарха принадлежит членам Священного синода.
Избранным считается кандидат, который получит более половины голосов, то есть не менее 20.