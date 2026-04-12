https://sputnik-georgia.ru/20260412/parlamentskie-vybory-v-vengrii-pod-gruzinskim-nablyudeniem-298084614.html

Парламентские выборы в Венгрии под грузинским наблюдением

Sputnik Грузия

Депутаты парламента Грузии находятся в Будапеште по приглашению венгерской стороны, а также в рамках миссии Парламентской ассамблеи ОБСЕ 12.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-12T15:51+0400

новости

грузия

политика

венгрия

будапешт

георгий кахиани

обсе

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/0e/292117681_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_8d6ff63b795612e4e6e792dbb67b1917.jpg

ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik. Делегация депутатов из Грузии с утра воскресенья наблюдает за парламентскими выборами 2026 года в Венгрии на различных избирательных участках, сообщили в пресс-службе законодательного органа.В Венгрии проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов – 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест – по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 – пропорционально по партийным спискам. По данным Национального избирательного офиса, правом голоса обладают более 8,12 миллиона граждан Венгрии внутри страны и за ее пределами.Депутаты парламента Грузии находятся в Будапеште по приглашению венгерской стороны, а также в рамках миссии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.В состав делегации входят: председатель парламентского комитета по европейской интеграции Леван Махашвили, председатель комитета по процедурным вопросам Давид Матикашвили, первый заместитель председателя комитета по отраслевой экономике Ираклий Мезурнишвили и заместитель председателя парламента Грузии Георгий Кахиани.Явка на парламентских выборах в Венгрии по состоянию на 12:00 по тбилисскому времени составила 37,98%.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

