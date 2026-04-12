Пасха 2026: как работает общественный транспорт в столице Грузии?
Бесплатные автобусы будут ходить до кладбищ 12 и 13 апреля с 08:00 до 20:00 12.04.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси запустила бесплатные автобусы в день Пасхи, а также 13 апреля до городских кладбищ. В Грузии верующие в эти дни ходят на кладбище, но не для скорби, а чтобы поздравить своих усопших родных и близких с Рождеством Христовым. Бесплатные автобусы будут ходить до кладбищ 12 и 13 апреля с 08:00 до 20:00. Автобусы будут курсировать по следующим маршрутам:
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси запустила бесплатные автобусы в день Пасхи, а также 13 апреля до городских кладбищ.
В Грузии верующие в эти дни ходят на кладбище, но не для скорби, а чтобы поздравить своих усопших родных и близких с Рождеством Христовым.
Бесплатные автобусы будут ходить до кладбищ 12 и 13 апреля с 08:00 до 20:00. Автобусы будут курсировать по следующим маршрутам:
от станции метро "Дидубе" до кладбища "Мухатгверди" и "Вашлиджвари";
от метро "Марджанишвили" и "Вокзальная площадь" – до кладбища "Кукия";
от метро "Делиси" – до Сабурталинского кладбища;
от метро "Сараджишвили" – до кладбища на Тбилисском море;
от метро "Варкетили" и III массива Варкетили – до кладбища в Варкетили и Махата.