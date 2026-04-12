https://sputnik-georgia.ru/20260412/proschatsya-s-nato-prezhdevremenno---peskov-298085066.html
Прощаться с НАТО преждевременно – Песков
Sputnik Грузия
НАТО может измениться, но не перестать существовать 12.04.2026
2026-04-12T15:02+0400
в мире
россия
сша
вашингтон
иран
дональд трамп
дмитрий песков
нато
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/06/296541116_0:220:3076:1951_1920x0_80_0_0_911968a5de8f564a31a638094a83894e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/06/296541116_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_625bffe82e5fcadf4b41371423c0b333.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, россия, сша, вашингтон, иран, дональд трамп, дмитрий песков, нато, политика
Прощаться с НАТО преждевременно – Песков
14:33 12.04.2026 (обновлено: 15:02 12.04.2026)
НАТО может измениться, но не перестать существовать
ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает преждевременными разговоры о возможном крахе НАТО на фоне разногласий между Вашингтоном и его европейскими союзниками, сообщает РИА Новости
.
"Я не думаю, что можно говорить о крахе альянса. Потому что, так или иначе, европейская составляющая будет расти", – сказал Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода страны из НАТО после того, как альянс отказался поддержать Вашингтон в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос "несмываемым пятном" и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.