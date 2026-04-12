Российский шоколад уверенно доминирует в Грузии
Российский шоколад уверенно доминирует в Грузии
В 2025 году 52% объема поставок приходится на Россию, что составляет 36% от общего импорта в денежном выражении 12.04.2026
2026-04-12T19:51+0400
2026-04-12T19:51+0400
2026-04-12T21:25+0400
грузия
экономика
новости
армения
украина
тбилиси
сакстат
россия
шоколад
ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik. Грузия закупает наибольший объем шоколадной продукции из России, говорится в годовом отчете Агентства конкуренции и защиты прав потребителей (GCCA).По данным исследования, в 2025 году в Грузию было импортировано 18 тысяч тонн готовой продукции из какао и шоколада на сумму 256,1 млн лари (93,7 млн долларов). При этом 52% объема поставок приходится на Россию, что составляет 36% от общего импорта в денежном выражении. В числе основных стран-поставщиков также – Украина с долей 21%, Армения и Польша – по 7%, Хорватия – 5%.Агентство отмечает, что рынок импорта шоколада и какаосодержащих продуктов в Грузии остается низкоконцентрированным. Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) в 2025 году составил 820 единиц.Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", в Грузии производством какао, шоколада и кондитерских изделий занимаются 78 компаний, из которых 77 – малые предприятия и одно – крупное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
армения
украина
тбилиси
грузия, экономика, новости, армения, украина, тбилиси, сакстат, россия, шоколад
грузия, экономика, новости, армения, украина, тбилиси, сакстат, россия, шоколад
Российский шоколад уверенно доминирует в Грузии
19:51 12.04.2026 (обновлено: 21:25 12.04.2026)
В 2025 году 52% объема поставок приходится на Россию, что составляет 36% от общего импорта в денежном выражении
ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik. Грузия закупает наибольший объем шоколадной продукции из России, говорится в годовом отчете Агентства конкуренции и защиты прав потребителей (GCCA).
По данным исследования, в 2025 году в Грузию было импортировано 18 тысяч тонн готовой продукции из какао и шоколада на сумму 256,1 млн лари (93,7 млн долларов). При этом 52% объема поставок приходится на Россию, что составляет 36% от общего импорта в денежном выражении.
В числе основных стран-поставщиков также – Украина с долей 21%, Армения и Польша – по 7%, Хорватия – 5%.
Агентство отмечает, что рынок импорта шоколада и какаосодержащих продуктов в Грузии остается низкоконцентрированным. Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) в 2025 году составил 820 единиц.
Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", в Грузии производством какао, шоколада и кондитерских изделий занимаются 78 компаний, из которых 77 – малые предприятия и одно – крупное.