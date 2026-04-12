Сборная Грузии по водному поло завоевала путевку на чемпионат мира в Австралии
12.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-12T23:13+0400
ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik. Сборная Грузии по водному поло после победы над командой Германии в полуфинале квалификации чемпионата мира (19:13) вышла в финальную часть турнира.Грузинская команда завоевала путевку на мировое первенство, дойдя до финала квалификации, проходящего на Мальте.Первые два периода завершились с одинаковым счетом – 4:3 в пользу грузин. В третьем периоде подопечные Резо Чомахидзе добились решающего преимущества, выиграв его со счетом 5:1 и увеличив разрыв до шести мячей – 13:7 перед заключительной четвертью.Самым результативным среди грузинских ватерполистов был Бесарион Ахвледиани – четыре мяча.Финал, который носит формальный характер, состоится 13 апреля в 21:30 по тбилисскому времени, где сборная Грузии встретится с Черногорией.В чемпионате мира примут участие восемь команд: Австралия, Хорватия, Греция, Венгрия, Италия, Черногория, Испания и Грузия.Чемпионат пройдет в Австралии 22-26 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
22:10 12.04.2026 (обновлено: 23:13 12.04.2026)
