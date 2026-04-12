Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме - фото
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме - фото
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня. 12.04.2026, Sputnik Грузия
храм гроба господня
По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. Доставили его и в Грузию.
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме - фото

00:11 12.04.2026
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня.
По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. Доставили его и в Грузию.
Храм Гроба Господня в Иерусалиме, в котором ежегодно накануне празднуемой православными Пасхи сходит Благодатный огонь,

1/12
возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

Схождение Благодатного огня происходит в Кувуклии, часовне внутри храма Гроба Господня,

только в Великую Субботу накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха.

Полиция Израиля в свете прекращения огня с Ираном приняла решение отменить ограничения на посещение святых мест в Иерусалиме, разрешив провести церемонию в полном объеме.

Святыни трех монотеистических религий в Иерусалиме оставались закрытыми для верующих более месяца на фоне ракетных обстрелов,

так как Старый город Иерусалима не оборудован общественными убежищами.

По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.

Привезли его и в Грузию.

Огонь первоначально доставили в тбилисский собор Сиони, где пасхальную литургию провел местоблюститель патриаршего престола, митрополит Шио.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.

Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии.

