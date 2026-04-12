Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме - фото
Храм Гроба Господня в Иерусалиме, в котором ежегодно накануне празднуемой православными Пасхи сходит Благодатный огонь,
возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
Схождение Благодатного огня происходит в Кувуклии, часовне внутри храма Гроба Господня,
только в Великую Субботу накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха.
Полиция Израиля в свете прекращения огня с Ираном приняла решение отменить ограничения на посещение святых мест в Иерусалиме, разрешив провести церемонию в полном объеме.
Святыни трех монотеистических религий в Иерусалиме оставались закрытыми для верующих более месяца на фоне ракетных обстрелов,
так как Старый город Иерусалима не оборудован общественными убежищами.
По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.
Привезли его и в Грузию.
Огонь первоначально доставили в тбилисский собор Сиони, где пасхальную литургию провел местоблюститель патриаршего престола, митрополит Шио.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.
Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии.
