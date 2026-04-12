Жест гуманитарной воли – Песков о пасхальном перемирии
Жест гуманитарной воли – Песков о пасхальном перемирии
Для России и Украины это общий святой праздник
2026-04-12T14:23+0400
2026-04-12T14:23+0400
2026-04-12T15:01+0400
ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik. Пасхальное перемирие является гуманитарным жестом со стороны президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.В то же время пресс-секретарь российского президента напомнил, что аналогичное перемирие объявлялось и в прошлом году, и тогда ВСУ неоднократно его нарушали.
россия, в мире, владимир путин, дмитрий песков, украина, обострение ситуации вокруг украины, политика
россия, в мире, владимир путин, дмитрий песков, украина, обострение ситуации вокруг украины, политика
Жест гуманитарной воли – Песков о пасхальном перемирии
14:23 12.04.2026 (обновлено: 15:01 12.04.2026)
Для России и Украины это общий святой праздник
ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik.
Пасхальное перемирие является гуманитарным жестом со стороны президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости
.
"Это гуманитарный жест со стороны верховного главнокомандующего, президента Российской Федерации. Праздник святой для россиян и для украинцев, для украинского народа тоже это святой праздник, который исполнен особым значением. Украинская сторона последовала примеру Российской Федерации", – отметил Песков.
В то же время пресс-секретарь российского президента напомнил, что аналогичное перемирие объявлялось и в прошлом году, и тогда ВСУ неоднократно его нарушали.