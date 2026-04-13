Борьба с наркотиками в Грузии: МВД сообщило о четверых задержанных
Двое из задержанных оборудовали в своих домах специальные теплицы, где незаконно выращивали растения, содержащие наркотические вещества 13.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-13T22:52+0400
ТБИЛИСИ, 13 апр – Sputnik. Четверо мужчин задержаны в Грузии за выращивание конопли и хранение 90 пакетов тетрагидроканнабинола, сообщило МВД.По информации ведомства, в ходе личных обысков, а также обысков жилых домов обвиняемых полицейские изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупное количество наркотиков, подготовленных к продаже, в том числе 90 пакетов тетрагидроканнабинола и 33 куста каннабиса.Установлено, что двое из задержанных оборудовали в своих домах специальные теплицы, где незаконно выращивали растения, содержащие наркотические вещества.В результате следственных действий сотрудники правоохранительных органов также изъяли материалы, необходимые для упаковки и выращивания наркотиков.Мужчины задержаны по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотических веществ в особо крупном размере, а также в незаконном выращивании растений, содержащих наркотические средства. Им грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.
