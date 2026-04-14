Алазани вышла из берегов: на востоке Грузии введены ограничения для транспорта

Алазани вышла из берегов: на востоке Грузии введены ограничения для транспорта

По прогнозам синоптиков, на большей части территории страны распогодится с 15 апреля 14.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-14T14:25+0400

2026-04-14T14:25+0400

2026-04-14T15:16+0400

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Движение легковых автомобилей запрещено на 130-м километре автомагистрали международного значения Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи (село Херетискари) в связи с проливными дождями и разливом реки Алазани, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. В результате сильных дождей, обрушившихся на регион Кахети, реки в селах муниципалитетов Лагодехи, Кварели и Гурджаани вышли из берегов, затопив инфраструктуру, огороды, дворы и первые этажи жилых домов. По информации департамента, на указанном участке разрешено движение транспортных средств с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами) и других типов транспортных средств. По прогнозам синоптиков, на большей части территории Грузии распогодится с 15 апреля.

тбилиси

лагодехи

кахети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

тбилиси, лагодехи, погода, новости, грузия, кахети, непогода в грузии