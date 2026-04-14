Ассоциация: запасы пшеницы в мире увеличились

Снижение мирового потребления при росте запасов создает избыток предложения, что должно предотвратить резкие скачки цен на муку в Грузии

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Министерство сельского хозяйства США повысило оценку мировых запасов пшеницы, сообщила Ассоциация пшеницы и муки Грузии.По данным ассоциации, оценка мировых запасов пшеницы в текущем сезоне увеличилась еще на 1,5 миллиона тонн и составила 1 103,2 миллиона тонн. Это обусловлено ростом запасов в России на 0,8 миллиона тонн по сравнению с мартовским прогнозом, а также в Европейском союзе – на 1,11 миллиона тонн.Кроме того, ассоциация сообщила, что прогноз мирового потребления был снижен на 4,7 миллиона тонн, до 820,1 миллиона тонн, главным образом из-за сокращения потребления пшеницы на корма, семена и промышленную переработку в Индии."Запасы пшеницы у правительства Индии оказались выше, чем ожидалось, что свидетельствует о снижении внутреннего потребления. Оценка потребления пшеницы в России осталась неизменной и составила 41,7 миллиона тонн, что на 1,7 миллиона тонн больше, чем в предыдущем сезоне", – заявила ассоциация.Что касается прогноза мирового экспорта пшеницы, то, по информации ассоциации, его объем увеличился на 6,2 миллиона тонн и составил 283,1 миллиона тонн, что на 24 миллиона тонн больше, чем в прошлом сезоне."Повышение прогноза обусловлено пересмотром оценок для Индии, Украины, Европейского союза, Австралии и Бангладеш. К концу сезона у России останется 14,99 миллиона тонн пшеницы, что меньше мартовского прогноза в 15,19 миллиона тонн, но больше показателя прошлого сезона, когда прогноз составлял 10,59 миллиона тонн", – сообщила ассоциация.За январь-февраль 2026 года импорт пшеницы и меслина в Грузию увеличился и составил 12,2 миллиона долларов, или 48 666 тонн. За первые два месяца прошлого года импорт пшеницы составлял 10,1 миллиона долларов, или 41 821 тонну.Основной страной-импортером пшеницы для Грузии остается Россия – 10,6 миллиона долларов. За ней следует Казахстан – 1,5 миллиона долларов. В этом году также зафиксирован небольшой импорт пшеницы из Беларуси и Турции.Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки, около 78%, поступает из России, которая является крупнейшим поставщиком для страны, в том числе и зерна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

