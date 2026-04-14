Банк России подал иск на Совет ЕС по незаконной блокировке активов
Банк России в иске к Совету Евросоюза отмечает, что при заморозке российских активов ЕС нарушил и свое право, и международные нормы 14.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-14T18:49+0400
18:49 14.04.2026 (обновлено: 22:41 14.04.2026)
ТБИЛИСИ, 14 апр – Sputnik. Банк Росси (Центробанк России) подал иск к Совету Евросоюза в Европейский суд в Люксембурге из-за блокировки суверенных активов РФ, следует из данных на сайте судебного органа ЕС.
Текст искового заявления оказался в распоряжении агентства РИА Новости
. В нем отмечено, что ЕС при блокировке российских активов нарушил и свое право, и международное.
"…Нарушение Договоров обычного международного права и норм публичного международного права. Истец утверждает, что Совет нарушил принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков, который включен в право ЕС как норма, подлежащая судебному контролю", – сказано в исковом документе.
При этом Евросоюз превысил свои полномочия, когда ввел бессрочную заморозку суверенных активов РФ. Такие меры относятся к исключительной компетенции стран ЕС (где находятся активы), а не Союза. На это также обращается внимание в иске.
Таким образом Россия расценивает блокировку своих активов как де-факто конфискацию или экспроприацию.
Активы Центробанка РФ на Западе были заморожены в 2022 году по политическим причинам. В 2023 году власти ЕС и ряда западных стран заявляли, что заморожено примерно 275 млрд евро. Затем называлась сумма в 300 млрд евро.
Еврокомиссия настойчиво пытается добиться согласия стран-участниц ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Полученный кредит Украина условно должна будет вернуть после завершения конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".
Россия неоднократно называла заморозку российских активов в Европе воровством. В Кремле заявляли о том, что возможное изъятие заблокированных российских активов повлечет череду негативных последствий.