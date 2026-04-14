https://sputnik-georgia.ru/20260414/beshenstvo-vyyavleno-u-bezdomnoy-sobaki-v-zapadnoy-gruzii-298116857.html
Бешенство выявлено у бездомной собаки в Западной Грузии
Sputnik Грузия
В зоне вспышки объявлен карантин, проведена дезинфекция, в том числе в приюте для животных в Кутаиси 14.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-14T22:43+0400
2026-04-14T22:43+0400
2026-04-15T01:25+0400
грузия
новости
общество
кутаиси
западная грузия
самегрело-земо сванети
собаки
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/0c/293734329_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_ec0ad8d2091650b105fc9161166b0015.jpg
кутаиси
западная грузия
самегрело-земо сванети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/0c/293734329_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_5b1ee2f12729467c6e5aca8fbc9942a9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, кутаиси, западная грузия, самегрело-земо сванети, собаки
грузия, новости, общество, кутаиси, западная грузия, самегрело-земо сванети, собаки
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Случай бешенства был выявлен у бездомной собаки в Мартвильской районе (регион Самегрело-Земо Сванети) Западной Грузии, сообщили в Национальном агентстве продовольствия.
В зоне вспышки объявлен карантин, проведена дезинфекция, в том числе в приюте для животных в Кутаиси.
"Четырнадцатого апреля этого года у бездомной собаки, доставленной из села Бандза в приют Кутаиси, которая была изолирована и находилась под наблюдением с подозрительным статусом, лабораторно подтвердилось бешенство (протокол теста № 2465)", - говорится в распространенном сообщении.
Национальное агентство продовольствия призывает всех лиц, контактировавших с бездомной собакой в селе Бандза, немедленно обратиться за вакцинацией в медицинское учреждение и связаться с соответствующей службой.
Национальное агентство продовольствия ежегодно проводит бесплатную вакцинацию против бешенства для 300 тысяч домашних животных (собак, кошек).
Как отметили в Агентстве, международный опыт и исследования в области борьбы с бешенством единогласно подтверждают, что контроль численности бездомных и диких собак и их вакцинация играют важную роль в снижении распространения бешенства и его полном искоренении.
После профилактических мер против бешенства, проведенных Национальным агентством продовольствия, число случаев заболевания в 2025 году снизилось на 93% по сравнению с 2012 годом.