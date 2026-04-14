Бешенство выявлено у бездомной собаки в Западной Грузии

В зоне вспышки объявлен карантин, проведена дезинфекция, в том числе в приюте для животных в Кутаиси 14.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-14T22:43+0400

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Случай бешенства был выявлен у бездомной собаки в Мартвильской районе (регион Самегрело-Земо Сванети) Западной Грузии, сообщили в Национальном агентстве продовольствия. В зоне вспышки объявлен карантин, проведена дезинфекция, в том числе в приюте для животных в Кутаиси. Национальное агентство продовольствия призывает всех лиц, контактировавших с бездомной собакой в селе Бандза, немедленно обратиться за вакцинацией в медицинское учреждение и связаться с соответствующей службой. Национальное агентство продовольствия ежегодно проводит бесплатную вакцинацию против бешенства для 300 тысяч домашних животных (собак, кошек). Как отметили в Агентстве, международный опыт и исследования в области борьбы с бешенством единогласно подтверждают, что контроль численности бездомных и диких собак и их вакцинация играют важную роль в снижении распространения бешенства и его полном искоренении. После профилактических мер против бешенства, проведенных Национальным агентством продовольствия, число случаев заболевания в 2025 году снизилось на 93% по сравнению с 2012 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

