Борьба с наркопреступностью в Грузии: задержаны 11 человек, среди них – иностранцы

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение 14.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-14T22:23+0400

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Полиция в Тбилиси и регионах в разное время задержала 11 человек по обвинению в наркопреступлениях, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. Среди задержанных – граждане Грузии и иностранцы. Им грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.В ходе личного обыска, обысков по месту жительства, а также следственного эксперимента из заранее указанных мест были изъяты наркотические вещества, предназначенные для сбыта. Среди них метадон, альфа-ПВП, марихуана и МДМА. В результате следственных действий полиция также изъяла материалы для фасовки наркотиков и денежные средства, предположительно полученные от их реализации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

