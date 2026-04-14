Черноморский энергокабель получит превенции от Европарламента и Совета Европы
Черноморский энергокабель получит превенции от Европарламента и Совета Европы
Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе и Кавказском регионе 14.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-14T23:26+0400
2026-04-14T23:26+0400
2026-04-14T23:26+0400
ТБИЛИСИ, 14 апр – Sputnik. Европейский парламент и Совет Европы присвоили проекту прокладки подводного кабеля через Черное море статус "проекта, представляющего взаимный интерес" (PMI), сообщил телеканал Имеди. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале страны с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. В соответствии с европейским законодательством, утвержденные проекты, представляющие взаимный интерес, получат активную юридическую, финансовую и административную поддержку со стороны Европейского союза. Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель протяженностью более 1 155 км (1 115 км подводного и 40 км наземного), напряжением – 525 кВ и мощностью – 1 300 МВт соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
европа
черное море
азербайджан
экономика, новости, грузия, европа, черное море, азербайджан, совет европы, европарламент, энергетика грузии
экономика, новости, грузия, европа, черное море, азербайджан, совет европы, европарламент, энергетика грузии
Черноморский энергокабель получит превенции от Европарламента и Совета Европы
Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе
ТБИЛИСИ, 14 апр – Sputnik. Европейский парламент и Совет Европы присвоили проекту прокладки подводного кабеля через Черное море статус "проекта, представляющего взаимный интерес" (PMI), сообщил телеканал Имеди.
Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале страны с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба.
После получения этого статуса проект подводного кабеля через Черное море подпадает под действие энергетического законодательства ЕС, что означает, что проект будет пользоваться преимуществами упрощенных процедур получения разрешений на разведку и строительство.
В соответствии с европейским законодательством, утвержденные проекты, представляющие взаимный интерес, получат активную юридическую, финансовую и административную поддержку со стороны Европейского союза.
Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей.
Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря.
Если проект будет реализован, то кабель протяженностью более 1 155 км (1 115 км подводного и 40 км наземного), напряжением – 525 кВ и мощностью – 1 300 МВт соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.