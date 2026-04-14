Главу МИД Грузии вызвали в парламент: что спросит оппозиция?
Оппозиционные депутаты направили главе внешнеполитического ведомства 19 вопросов, касающихся внешней политики, евроинтеграции и международных отношений 14.04.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили ответит на вопросы депутатов в рамках интерпелляции в среду, 15 апреля, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили на заседание бюро. Интерпелляция – это формат, в рамках которого глава правительства, министр или представитель другого подотчетного парламенту органа обязан прийти в парламент и ответить на вопросы группы депутатов не менее чем из семи человек. Проведения интерпелляции в отношении главы МИД требует фракция "За Грузию". Оппозиционные депутаты направили главе внешнеполитического ведомства 19 вопросов, касающихся внешней политики, евроинтеграции и международных отношений. Среди них – правовые основания приостановки процесса евроинтеграции до 2028 года, соответствие этого решения конституционным обязательствам и заявленному внешнеполитическому курсу страны, а также выполнение рекомендаций Евросоюза, необходимых для начала переговоров о вступлении. Депутаты также интересуются оценкой критики со стороны ЕС, реализацией рекомендаций Еврокомиссии, международными контактами Грузии в 2024-2026 годах и участием страны в региональных форматах сотрудничества. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
