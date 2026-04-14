https://sputnik-georgia.ru/20260414/gruzinskie-vaterpolisty-sygrayut-na-kubke-mira-nesmotrya-na-proigrysh-chernogorii-298103443.html

Грузинские ватерполисты сыграют на Кубке мира, несмотря на проигрыш Черногории

Грузинские ватерполисты сыграют на Кубке мира, несмотря на проигрыш Черногории

Sputnik Грузия

Самым результативным игроком в рядах грузинской команды стал Бессарион Ахвледиани

2026-04-14T11:47+0400

2026-04-14T11:47+0400

2026-04-14T12:01+0400

спорт

грузия

новости

австралия

германия

черногория

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/08/298014900_0:387:1441:1197_1920x0_80_0_0_ee8cc60b9371286fe097c3c3be4cbfb7.jpg

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло, уступив сборной Черногории в финале второго дивизиона квалификации Кубка мира со счетом 17:19, тем не менее завоевала право выступить на престижном турнире. Грузия попала в число восьми команд, которые сыграют в Суперфинале Кубка мира в Австралии с 22 по 26 июля. В первенстве принимают участие сборные Австралии, Хорватии, Греции, Венгрии, Италии, Черногории, Испании и Грузии. Что касается матча против Черногории, то после трех четвертей грузинская команда вела 13:12, но в последние восемь минут соперник сумел перехватить инициативу и в итоге одержал победу с разницей в два мяча. Самым результативным игроком в рядах грузинской команды стал Бессарион Ахвледиани. В матче за третье место в турнире Германия победила Францию со счетом 8:6. В полуфинале Грузия обыграла сборную Германии – 19:13. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

австралия

германия

черногория

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, австралия, германия, черногория