Грузинские ватерполисты сыграют на Кубке мира, несмотря на проигрыш Черногории
14.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-14T11:47+0400
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло, уступив сборной Черногории в финале второго дивизиона квалификации Кубка мира со счетом 17:19, тем не менее завоевала право выступить на престижном турнире. Грузия попала в число восьми команд, которые сыграют в Суперфинале Кубка мира в Австралии с 22 по 26 июля. В первенстве принимают участие сборные Австралии, Хорватии, Греции, Венгрии, Италии, Черногории, Испании и Грузии. Что касается матча против Черногории, то после трех четвертей грузинская команда вела 13:12, но в последние восемь минут соперник сумел перехватить инициативу и в итоге одержал победу с разницей в два мяча. Самым результативным игроком в рядах грузинской команды стал Бессарион Ахвледиани. В матче за третье место в турнире Германия победила Францию со счетом 8:6. В полуфинале Грузия обыграла сборную Германии – 19:13. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
11:47 14.04.2026 (обновлено: 12:01 14.04.2026)
