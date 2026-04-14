Грузия укрепляет доверие инвесторов на встречах с представителями МВФ и Всемирного банка
Весенние встречи МВФ и Всемирного банка 2026 года проходят в Вашингтоне с 13 по 18 апреля 14.04.2026
2026-04-14T18:29+0400
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Президент Национального банка Грузии Натия Турнава и министр финансов Лаша Хуцишвили проводят встречи в рамках весенних заседаний Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, используя их как площадку для укрепления доверия инвесторов и расширения международного экономического сотрудничества.
Весенние встречи МВФ и Всемирного банка 2026 года проходят в Вашингтоне с 13 по 18 апреля. Мероприятие собирает министров финансов, глав центральных банков, представителей частного сектора и гражданского общества. Участники обсудят вопросы глобального значения, включая перспективы мировой экономики, сокращение бедности, экономическое развитие и финансовую стабильность, а также кибербезопасность и финансовые технологии.
"Эти встречи проходят в то время, когда всех беспокоит новый вызов – геополитическая напряженность в отношениях с Ираном, которая влияет на мировую экономику и, скорее всего, частично на грузинскую экономику", – сказала Турнава.
По ее словам, Грузия готова к новым геополитическим вызовам, поскольку в настоящее время страна, несмотря на сильные экономические позиции, сталкивается с глобальными потрясениями и нуждается в сотрудничестве с международными партнерами для минимизации рисков.
"Мы воспользуемся этой возможностью и проведем так называемое road show совместно с Министерством финансов. Мы встретимся с глобальными инвесторами и крупными фондами. В Грузии существует достаточно высокий уровень доверия, и мы хотим еще больше укрепить это доверие нашей презентацией", – сказала Турнава.
Как отметил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили, состоятся встречи с главами Международного валютного фонда и Всемирного банка.
"Мы обсудим перспективы дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом. Мы обсудим со Всемирным банком текущие программы в Грузии, а также проекты, запланированные на будущее, которые имеют весьма амбициозные цели", – сказал Хуцишвили.
Кроме того, по его словам, пройдут встречи с международными инвестиционными компаниями, на которых грузинская сторона проинформирует их о текущей экономической ситуации в стране и прогнозах на будущее.
"Международные инвестиционные компании очень активны в отношении грузинской экономики. Они проявляют довольно большой интерес, что было очевидно в недавнем выпуске еврооблигаций. Большой интерес также проявляется к нашим местным ценным бумагам", – отметил Хуцишвили.
Также состоятся встречи с международными рейтинговыми агентствами, на которых будут обсуждаться кредитные рейтинги Грузии и их дальнейшие перспективы.
Грузия успешно сотрудничает с МВФ с 1991 года. С тех пор организация помогает стране в реализации структурных реформ. По итогам визита миссия представит обновленный отчет по Грузии.
Что касается Всемирного банка, Грузия является его членом с 1992 года и получает поддержку в виде льготных кредитов и технической помощи для проведения структурных реформ.