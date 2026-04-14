https://sputnik-georgia.ru/20260414/gruziya-usilivaet-migratsionnyy-kontrol-78-inostrantsev-vydvoreny-iz-strany-298111098.html

Грузия усиливает миграционный контроль: 78 иностранцев выдворены из страны

Sputnik Грузия

Как ранее заявил министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе, из страны в 2026 году планируют депортировать до четырех тысяч нелегалов 14.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-14T20:21+0400

новости

грузия

общество

беларусь

бангладеш

азербайджан

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458138_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_74b73a95dc7b74b4853cf59e1134b988.jpg

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Сотрудники департамента миграции за последние несколько дней депортировали из страны 78 иностранцев, незаконно находившихся на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД. Среди депортированных – граждане Азербайджана, Бангладеш, Беларуси, Египта, Турции, Йемена, Индии, Камеруна, Индонезии, Нигерии, Пакистана, России, Сомали, Китая и других государств. По данным ведомства, они превысили разрешенные сроки пребывания или находились в стране без законных оснований. В соответствии с действующим законодательством, лицам, подвергнутым депортации, въезд в Грузию запрещен. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Ограничение на въезд не применяется к иностранцам, покинувшим страну добровольно. Как ранее заявил министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе, из страны в 2026 году планируют депортировать до четырех тысяч нелегалов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

