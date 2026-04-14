Кавказский инвестиционный форум на Ставрополье – одной из главных тем станет Грузия
14.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-14T15:02+0400
14:36 14.04.2026 (обновлено: 15:02 14.04.2026)
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Грузия станет одной из главных тем Кавказского инвестиционного форума, где особое внимание будет уделено роли страны как важнейшего связующего звена всего региона Южного Кавказа, говорится в информации, распространенной организаторами.
Кавказский инвестиционный форум пройдет на Ставрополье с 28 по 30 апреля. Центральная тема мероприятия – "Расширяя горизонты возможностей". На площадке выставочного центра "МинводыЭКСПО" пройдут четыре тематических дня, посвященных молодежным инициативам, инвестиционному сотрудничеству, открытому диалогу бизнеса и государства, а также поддержке предпринимательства.
"Особое значение приобретает участие в работе форума представителей Южного Кавказа/Закавказья, в частности, Грузии. По своему географическому положению и роли в историческом процессе эта страна является стержнем, позвоночным хребтом и краеугольным камнем всего Кавказа", – заявил Sputnik Грузия общественный помощник форума Ибрагим Арсанов.
Ожидается, что форум традиционно соберет около 5 тысяч участников – представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества. В рамках панельных сессий, деловых встреч и неформального общения участники обсудят актуальные вопросы мировой и региональной повестки, а также перспективы экономического и гуманитарного сотрудничества.
По словам Арсанова, Россия предпринимает шаги для улучшения добрососедского климата в регионе.
"Необходимо открывать новые транспортные коридоры между Грузией и российским Северным Кавказом. Таких около восьми. Их открытие возымеет эффект высвобождения закупоренных живительных кровеносных сосудов в организме всего Кавказа", – сказал Арсанов.
Особый акцент будет сделан на развитии взаимодействия между странами Кавказа, включая укрепление транспортных связей, расширение торгово-экономических контактов и развитие культурно-образовательных обменов.
Отдельно подчеркивается значение диалога и экспертной дипломатии как важного шага к улучшению отношений в регионе.
"Православное единство с Россией и переплетения этнических корней с народами российского Северного Кавказа могут и должны служить оплотом для добрососедских отношений и обоюдной интеграции России и Грузии. Необходимо усилить многократно Платформу экспертной и народной дипломатии между нашими странами в качестве важного этапа в восстановления дипломатических отношений на межгосударственном уровне", – подчеркнул Арсанов.
Кавказский инвестиционный форум служит эффективной площадкой не только для демонстрации успехов регионов округа, но и для диалога бизнеса и власти.