Кавказский инвестиционный форум на Ставрополье – одной из главных тем станет Грузия

Кавказский инвестиционный форум на Ставрополье – одной из главных тем станет Грузия

Акцент будет сделан на развитии взаимодействия между странами Кавказа, включая укрепление транспортных связей, расширение торгово-экономических контактов и...

2026-04-14T14:36+0400

2026-04-14T14:36+0400

2026-04-14T15:02+0400

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Грузия станет одной из главных тем Кавказского инвестиционного форума, где особое внимание будет уделено роли страны как важнейшего связующего звена всего региона Южного Кавказа, говорится в информации, распространенной организаторами. Кавказский инвестиционный форум пройдет на Ставрополье с 28 по 30 апреля. Центральная тема мероприятия – "Расширяя горизонты возможностей". На площадке выставочного центра "МинводыЭКСПО" пройдут четыре тематических дня, посвященных молодежным инициативам, инвестиционному сотрудничеству, открытому диалогу бизнеса и государства, а также поддержке предпринимательства. Ожидается, что форум традиционно соберет около 5 тысяч участников – представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества. В рамках панельных сессий, деловых встреч и неформального общения участники обсудят актуальные вопросы мировой и региональной повестки, а также перспективы экономического и гуманитарного сотрудничества. По словам Арсанова, Россия предпринимает шаги для улучшения добрососедского климата в регионе. "Необходимо открывать новые транспортные коридоры между Грузией и российским Северным Кавказом. Таких около восьми. Их открытие возымеет эффект высвобождения закупоренных живительных кровеносных сосудов в организме всего Кавказа", – сказал Арсанов. Особый акцент будет сделан на развитии взаимодействия между странами Кавказа, включая укрепление транспортных связей, расширение торгово-экономических контактов и развитие культурно-образовательных обменов. Отдельно подчеркивается значение диалога и экспертной дипломатии как важного шага к улучшению отношений в регионе. Кавказский инвестиционный форум служит эффективной площадкой не только для демонстрации успехов регионов округа, но и для диалога бизнеса и власти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, россия, грузино-российские отношения