https://sputnik-georgia.ru/20260414/kogda-potepleet-v-gruzii-prognoz-sinoptikov-na-blizhayshie-dni-298110460.html

Когда потеплеет в Грузии? Прогноз синоптиков на ближайшие дни

Sputnik Грузия

В грузинской столице в ближайшие дни ожидается ясная погода без осадков 14.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-14T17:25+0400

национальное агентство окружающей среды

западная грузия

восточная грузия

тбилиси

новости

грузия

погода

прогноз погоды

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/17/249060018_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_c7f225134effcd4bf6059c60a23325b8.jpg

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Теплая и преимущественно сухая погода ожидается на большей части территории Грузии с 15 по 17 апреля, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси 15-17 апреля ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем будет +16...+18 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) будет преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем составит +20...+22 градуса. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредия, Зугдиди, Мартвили, Озургети) будет ясная погода. Температура воздуха днем составит +21...+23 градуса. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) будет ясная погода. Температура воздуха в дневные часы составит +18...+20 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местия и Бахмаро) погода будет преимущественно ясной. Температура воздуха составит +13...+15 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается ясная погода. Температура воздуха днем составит +17...+19 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) ожидается ясная погода. Дневная температура воздуха составит +17...+19 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидается ясная погода. Дневная температура воздуха составит +15...+17 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается ясная погода. Температура воздуха днем составит +10...+12 градусов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

