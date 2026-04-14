Когда потеплеет в Грузии? Прогноз синоптиков на ближайшие дни
В грузинской столице в ближайшие дни ожидается ясная погода без осадков
2026-04-14T17:25+0400
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Теплая и преимущественно сухая погода ожидается на большей части территории Грузии с 15 по 17 апреля, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси 15-17 апреля ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем будет +16...+18 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) будет преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем составит +20...+22 градуса. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредия, Зугдиди, Мартвили, Озургети) будет ясная погода. Температура воздуха днем составит +21...+23 градуса. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) будет ясная погода. Температура воздуха в дневные часы составит +18...+20 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местия и Бахмаро) погода будет преимущественно ясной. Температура воздуха составит +13...+15 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается ясная погода. Температура воздуха днем составит +17...+19 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) ожидается ясная погода. Дневная температура воздуха составит +17...+19 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидается ясная погода. Дневная температура воздуха составит +15...+17 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается ясная погода. Температура воздуха днем составит +10...+12 градусов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
