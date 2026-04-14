Кварацхелия vs Мамардашвили: сможет ли "Ливерпуль" взять реванш у "Пари Сен-Жермен"?

Матч "Ливерпуль" – "Пари Сен-Жермен" начнется 14 апреля, в 23:00 по тбилисскому времени 14.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-14T13:54+0400

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Два лидера сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия и Георгий Мамардашвили 14 апреля сыграют друг против друга в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, где "Ливерпуль" попытается взять реванш у "Пари Сен-Жермен". Игра "Ливерпуль" – "Пари Сен-Жермен" начнется в 23:00 по тбилисскому времени. Судить матч на "Энфилде" будет итальянский арбитр Маурицио Мариани.Первый матч 8 апреля завершился уверенной победой парижан – 2:0. Второй гол в ворота Мамардашвили забил Кварацхелия. Он же был признан лучшим игроком встречи – 8,6 балла. Если Кварацхелия записал на свой счет четвертый гол в трех последних встречах ЛЧ, то Мамардашвили отметился четырьмя сейвами в матче против "ПСЖ" и был признан лучшим игроком в рядах "Ливерпуля". В прошлом сезоне команды встретились на стадии 1/8 финала: тогда по сумме двух матчей (1-2) победа досталась "ПСЖ". Парижане являются действующими победителями ЛЧ.Хвича Кварацхелия в Лиге чемпионов в этом сезоне забил восемь голов, отдал четыре результативные передачи и занимает третье место в списке бомбардиров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

