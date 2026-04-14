Небензя: страны Европы продолжают торпедировать переговоры по Украине

Небензя: страны Европы продолжают торпедировать переговоры по Украине

Постпред РФ при ООН напомнил, что Москва не раз предлагала Западу выйти на добросовестный диалог, однако европейские страны взращивали русофобские настроения... 14.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-14T16:51+0400

2026-04-14T16:51+0400

2026-04-14T22:34+0400

ТБИЛИСИ, 14 апр – Sputnik. Европейские страны торпедировали и продолжают активно торпедировать переговорный процесс по Украине, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя в ходе очередного заседания Совбеза Всемирной организации.Он подчеркнул, что Москва предлагала не раз Западу пойти на добросовестный диалог и заняться выстраиванием общей архитектуры безопасности в Европе. Однако, констатировал Небензя, европейские страны взращивали русофобские настроения на Украине.В этой связи он напомнил слова главы евродипломатии Каи Каллас, которая будучи премьером Эстонии заявляла, что "поражение России – не так уж и плохо". Кроме того, она высказывала мысль, что "не так уж и плохо, если большая держава станет поменьше".В недавнем времени вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейские страны сами посеяли зерна конфликта на Украине, и произошло это задолго до начала боевых действий. При этом Вэнс подчеркнул, что скорейшее урегулирование украинского кризиса отвечает интересам не только Украины, но и Европы, и США.ЕС уже длительное время ищет место за столом переговоров по Украине, однако эти усилия не имеют успеха. Как заявила в конце февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, у ЕС нет никаких оснований претендовать на это место.

украина

европа

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, политика, украина, европа, москва, василий небензя, оон, мид россии, обострение ситуации вокруг украины