Поправки к закону "О трудовой миграции" рассмотрит парламент Грузии

Инициатива "Грузинской мечты" направлена на снятие административных барьеров для экспертов, приглашенных на разовые проекты, аудиторов и сотрудников...

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Парламент Грузии с 14 апреля начинает рассмотрение запланированных поправок к закону "О трудовой миграции".Разрешение на работу стало обязательным условием для трудоустройства и работы иностранцев в Грузии с 1 марта 2026 года.Инициатива подготовлена депутатами от правящей партии "Грузинская мечта". Сначала законопроект рассмотрит комитет по экономической политике, затем его вынесут на пленарное заседание.Согласно законопроекту, иностранцы смогут временно работать в Грузии без оформления вида на жительство, если их деятельность связана с краткосрочным проектом, мероприятием или услугой и не предполагает долгосрочного трудоустройства в стране.Перечень, продолжительность и критерии признания краткосрочной профессиональной деятельности иностранца будут определяться постановлением правительства Грузии.Согласно поправкам, иностранец, осуществляющий краткосрочную профессиональную деятельность, не будет считаться трудовым мигрантом или самозанятым иностранцем в Грузии.Как поясняют инициаторы законопроекта, действующая законодательная база о трудовой миграции не предусматривает дифференцированного подхода в зависимости от продолжительности и специфики трудовой деятельности, из-за чего все виды профессиональной занятости подпадают под стандартные иммиграционные процедуры.По словам авторов поправок, практика показала, что в случаях, когда визит иностранного специалиста носит краткосрочный характер и связан с конкретным разовым проектом или услугой, применение общих иммиграционных фильтров создает ненужные административные барьеры."Такой подход часто несовместим со сроками выполнения неотложных профессиональных задач, что препятствует экономическим и оперативным процессам. Соответственно, приоритетной задачей стала необходимость освободить такие правовые отношения от бюрократического давления и выделить их в отдельный режим", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.Поправки направлены на создание механизма, который обеспечит легализацию краткосрочных профессиональных визитов без необходимости получения вида на жительство.В частности, речь идет о работе в государственных учреждениях и госкомпаниях, удаленной работе из-за границы на грузинского работодателя, а также об услугах, которые иностранцы оказывают зарубежным клиентам вне Грузии.Кроме того, из-под регулирования выводится работа в управляющих и аудиторских комитетах компаний разных категорий в соответствии с законом о бухгалтерском учете и аудите.По мнению авторов поправок, это упростит правила и повысит эффективность работы в этих сферах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

