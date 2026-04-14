https://sputnik-georgia.ru/20260414/premer-sila-rodnogo-yazyka--osnova-ustoychivosti-gruzii-298101887.html
Премьер: сила родного языка – основа устойчивости Грузии
Премьер: сила родного языка – основа устойчивости Грузии
Sputnik Грузия
Кобахидзе поздравил граждан с Днем родного языка и подчеркнул особое значение событий 14 апреля 1978 года для истории страны 14.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-14T11:40+0400
2026-04-14T11:40+0400
2026-04-14T11:40+0400
грузия
новости
восточная грузия
тбилиси
ираклий кобахидзе
юнеско
день родного языка
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/0f/266000360_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_702ca823df1281c78cedda567f415549.jpg
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Защита национальной идентичности требует постоянных усилий, а укрепление и развитие грузинского языка – один из ключевых факторов прочности государства, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. День родного языка отмечают 14 апреля по всей Грузии. Он был учрежден в память событий 14 апреля 1978 года. В этот день 48 лет назад в Тбилиси состоялись массовые выступления в защиту родного языка, благодаря которым в Конституции Грузинской ССР грузинский язык сохранил статус государственного. Премьер поздравил граждан с Днем родного языка и подчеркнул особое значение событий 14 апреля 1978 года для истории страны. По его словам, в тот день общество объединилось ради защиты грузинского языка. "Это было беспрецедентное событие – грузинский народ показал всему миру, что никогда не откажется от своего национального достоинства", – подчеркнул он. Как отметил глава правительства, в тот период защита языка фактически означала сохранение идеи независимого государства. По его оценке, эта историческая победа дала мощный импульс национально-освободительному движению, а поколение 14 апреля заложило фундамент современного суверенитета Грузии. В современном грузинском языке 17 диалектов, в том числе картлийский, кахетинский (они лежат в основе литературного языка), имеретинский, рачинский, лечхумский, гурийский, джавахский, месхский, аджарский. Особо выделяется группа горных диалектов Восточной Грузии – хевсурский, мохевский, мтиуло-гудамакарский, тушинский и пшавский, а также три диалекта за пределами страны – ингилойский (Азербайджан), ферейданский (Иран), имерхевский (Турция). Грузинский был языком коренного населения Закавказья – Иберии на востоке и Колхиды (Колхети) на западе – с древнейших времен. Он имеет непрерывную письменную и литературную традицию, которая возникла вскоре после принятия христианства (IV в. н. э.). Современный грузинский алфавит состоит из 33 букв (5 гласных и 28 согласных фонем). Он создан не позднее V в. н. э. под влиянием арамейского и греческого письма. С ранних веков использовалось древнегрузинское письмо мргловани (асомтаврули). С IX века – письмо нусхури (церковное), а с XI века – письмо мхедрули (гражданское). В 2016 году 30 ноября ЮНЕСКО включила в список нематериального культурного наследия все три вида грузинской письменности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
https://sputnik-georgia.ru/20260221/gruzinskiy-yazyk-odin-iz-drevneyshikh-zhivykh-yazykov-mira---video-297262329.html
восточная грузия
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/0f/266000360_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_c964c3a70e6a656a65c7c3be8c707fab.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, восточная грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, юнеско, день родного языка
грузия, новости, восточная грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, юнеско, день родного языка
Премьер: сила родного языка – основа устойчивости Грузии
Кобахидзе поздравил граждан с Днем родного языка и подчеркнул особое значение событий 14 апреля 1978 года для истории страны
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Защита национальной идентичности требует постоянных усилий, а укрепление и развитие грузинского языка – один из ключевых факторов прочности государства, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
День родного языка отмечают 14 апреля по всей Грузии. Он был учрежден в память событий 14 апреля 1978 года. В этот день 48 лет назад в Тбилиси состоялись массовые выступления в защиту родного языка, благодаря которым в Конституции Грузинской ССР грузинский язык сохранил статус государственного.
"Наша обязанность перед родным языком вечна. В современном мире защита национальной идентичности по-прежнему требует больших усилий. Наш долг – неуклонно заботиться о нашем самом живом национальном сокровище. Сила и развитие родного языка – одно из важнейших условий прочности грузинского государства", – отметил Кобахидзе.
Премьер поздравил граждан с Днем родного языка и подчеркнул особое значение событий 14 апреля 1978 года для истории страны. По его словам, в тот день общество объединилось ради защиты грузинского языка.
"Это было беспрецедентное событие – грузинский народ показал всему миру, что никогда не откажется от своего национального достоинства", – подчеркнул он.
Как отметил глава правительства, в тот период защита языка фактически означала сохранение идеи независимого государства. По его оценке, эта историческая победа дала мощный импульс национально-освободительному движению, а поколение 14 апреля заложило фундамент современного суверенитета Грузии.
В современном грузинском языке 17 диалектов, в том числе картлийский, кахетинский (они лежат в основе литературного языка), имеретинский, рачинский, лечхумский, гурийский, джавахский, месхский, аджарский.
Особо выделяется группа горных диалектов Восточной Грузии – хевсурский, мохевский, мтиуло-гудамакарский, тушинский и пшавский, а также три диалекта за пределами страны – ингилойский (Азербайджан), ферейданский (Иран), имерхевский (Турция).
Грузинский был языком коренного населения Закавказья – Иберии на востоке и Колхиды (Колхети) на западе – с древнейших времен. Он имеет непрерывную письменную и литературную традицию, которая возникла вскоре после принятия христианства (IV в. н. э.).
Современный грузинский алфавит состоит из 33 букв (5 гласных и 28 согласных фонем). Он создан не позднее V в. н. э. под влиянием арамейского и греческого письма. С ранних веков использовалось древнегрузинское письмо мргловани (асомтаврули). С IX века – письмо нусхури (церковное), а с XI века – письмо мхедрули (гражданское).
В 2016 году 30 ноября ЮНЕСКО включила в список нематериального культурного наследия все три вида грузинской письменности.