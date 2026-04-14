Смена власти без перемен? Что говорят о венгерских выборах в Грузии

Фигура Орбана долго служила своеобразным "щитом" для Брюсселя, позволяя объяснять задержки в принятии решений, в том числе по вопросам финансирования Украины... 14.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-14T13:00+0400

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Смена власти в Венгрии не приведет к изменению политической логики страны – новый кабинет может изменить риторику и выглядеть более приемлемым для Брюсселя, однако ключевые приоритеты останутся прежними, считает член партии "Сила народа" Давид Картвелишвили. Парламентские выборы в Венгрии завершились победой партии Петера Мадьяра. После подсчета 98,79% голосов лидирует его оппозиционная партия "Тиса", которая, по предварительным оценкам, получает 138 мест из 199 в парламенте страны. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение, отметив, что его партия "Фидес" продолжит служить стране даже в оппозиции. "Новый кабинет может говорить мягче, выглядеть более приемлемым для Брюсселя и демонстративно не подчеркивать прежние личные связи с Москвой, однако он все равно останется заложником той же политической математики – не допустить втягивания страны в чужую войну и минимизировать внутренние потери", – пишет Картвелишвили. Он подчеркнул, что смена власти в Венгрии не означает отказа от прагматичного внешнеполитического курса. По словам Картвелишвили, Центральная Европа в целом отходит от "политического романтизма" и переходит к модели, основанной на холодном национальном расчете. "Каждое правительство, независимо от фамилий лидеров, будет вынуждено руководствоваться не идеологическими симпатиями, а той ценой, которую платит собственное общество. Именно поэтому смена власти в таких странах, как Венгрия, не означает изменения самой логики поведения", – отметил он. Картвелишвили также указал, что фигура Орбана долгое время служила своеобразным "щитом" для Брюсселя, позволяя объяснять задержки в принятии решений, в том числе по вопросам финансирования Украины. По его мнению, если новая венгерская власть не будет блокировать подобные инициативы, Евросоюзу придется либо искать дополнительные средства, либо признать ограничения своей политики. По его оценке, в ближайшие годы европейские страны будут все чаще руководствоваться внутренними интересами и снижать уровень внешних обязательств. Это, как считает аналитик, приведет к изменению характера принятия решений в ЕС – противоречия будут реже проявляться публично, но чаще – на этапе реализации договоренностей. Картвелишвили добавил, что Европа вступает в "этап стратегического самоограничения", где приоритетом становится минимизация рисков и внутренних издержек, а не идеологические установки. "В ближайшие годы главным политическим лозунгом региона станет не победа, не ценности и не историческая миссия, а сухая формула выживания: меньше обязательств, меньше рисков, меньше чужих кризисов за свой счет. Именно так выглядит новый порядок – жесткий, циничный и предельно ориентированный на национальные интересы", – отметил он. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уже поздравил Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии. Грузия и Венгрия Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Связи между странами стали стремительно развиваться после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Уже в 2013 году была создана межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству, а в 2022 году подписана декларация об установлении стратегического партнерства между двумя государствами. В рамках этого партнерства правительство Венгрии оказывало Грузии политическую поддержку, в том числе в Совете ЕС как страна-член Евросоюза. Кроме того, бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и члены его правительства активно поддерживали позицию правительства Грузии по вопросам, связанным с Украиной и Россией. Орбан посетил Тбилиси после парламентских выборов 26 октября 2024 года, чтобы еще раз показать как другим странам ЕС, так и оппонентам "Грузинской мечты" внутри страны, что Будапешт полностью признает результаты выборов и не позволит Брюсселю предпринимать "недружественные шаги в отношении правительства Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

