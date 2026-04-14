Страны Европы снизили поставки боеприпасов и ракет на Украину
В зоне проведения спецоперации украинские военные формирования используют все больше дронов европейского производства
2026-04-14T14:58+0400
Страны Европы снизили поставки боеприпасов и ракет на Украину
14:58 14.04.2026 (обновлено: 19:54 14.04.2026)
В зоне проведения спецоперации украинские военные формирования используют все больше дронов европейского производства
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik.
Европа снизила поставки боеприпасов для военной техники и ракет на Украину, сообщило РИА Новости
.
Ранее поставка снарядов, ракет, боеприпасов и техники была основной статьей расходов на содержание ВСУ иностранными государствами. Однако теперь европейцы сами производят и присылают дроны-камикадзе, в основном самолетного типа. Киевский режим затем использует эти беспилотники для атак на гражданскую инфраструктуру России.
По данным силовых структур, поставок дронов-камикадзе самолетного типа европейского производства – в частности, британского, немецкого и французского – стало больше. На обломках дронов неоднократно находили доказательства причастности производства к ним этих стран.
Ряд государств поставляет киевскому режиму вооружения с самого начала спецоперации, несмотря на предупреждения Москвы о том, что данные действия не способствуют урегулированию конфликта. На военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов.
В МИД России неоднократно указывали на то, что данное вооружение может оказаться в руках экстремистов и террористов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для российской армии.