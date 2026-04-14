Уникальная традиция: почему в Грузии поминают усопших сразу после Пасхи
В грузинской культуре радость жизни немыслима без памяти о близких, которых уже нет. День поминовения усопших в Грузии отмечают сразу после Пасхи.
2026-04-14T13:48+0400
Уникальная традиция: почему в Грузии поминают усопших сразу после Пасхи

09:00 14.04.2026 (обновлено: 13:48 14.04.2026)
В грузинской культуре радость жизни немыслима без памяти о близких, которых уже нет. День поминовения усопших в Грузии отмечают сразу после Пасхи.
Хотя Пасха – это праздник жизни, в Грузии поминают усопших даже в этот день, и массово – на следующий, в понедельник, который объявлен официальным выходным днем.

Традиция появилась во времена СССР, когда вера жестко подавлялась, особенно в 30-х годах. Жители боялись ходить в церкви, чтобы избежать репрессий или наказания. И люди стали отмечать Пасху, вместо храмов приходя на кладбища. Там можно было помолиться, отметить праздник, пусть и не в церкви.

Так посещение кладбищ стало в Грузии способом соблюдения православных обычаев. И эта вынужденная мера превратилась в традицию, которая сохранилась и в настоящее время. В других православных странах, в отличие от Грузии, поминальные дни отделены от Пасхи.
