Уникальная традиция: почему в Грузии поминают усопших сразу после Пасхи

Уникальная традиция: почему в Грузии поминают усопших сразу после Пасхи

Sputnik Грузия

В грузинской культуре радость жизни немыслима без памяти о близких, которых уже нет. День поминовения усопших в Грузии отмечают сразу после Пасхи. 14.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-14T09:00+0400

2026-04-14T09:00+0400

2026-04-14T13:48+0400

Хотя Пасха – это праздник жизни, в Грузии поминают усопших даже в этот день, и массово – на следующий, в понедельник, который объявлен официальным выходным днем.Традиция появилась во времена СССР, когда вера жестко подавлялась, особенно в 30-х годах. Жители боялись ходить в церкви, чтобы избежать репрессий или наказания. И люди стали отмечать Пасху, вместо храмов приходя на кладбища. Там можно было помолиться, отметить праздник, пусть и не в церкви.Так посещение кладбищ стало в Грузии способом соблюдения православных обычаев. И эта вынужденная мера превратилась в традицию, которая сохранилась и в настоящее время. В других православных странах, в отличие от Грузии, поминальные дни отделены от Пасхи.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, традиции, грузинские традиции и обычаи, пасха, видео, видеоклуб